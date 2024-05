È cominciata la settimana che ci porterà all’inizio dell’estate meteorologica, che ricordiamo avrà inizio ufficialmente sabato 1 giugno, secondo il calendario meteo climatico italiano. Al termine della settimana, invece, sarà la volta della festa della Repubblica, una giornata che rischia di rivelarsi decisamente turbolenta su più di mezza Italia. Ma che condizioni meteo avremo durante la festa della Repubblica?

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo ci palesano una situazione piuttosto controversa, con il Centro-Nord alle prese con nubi, piogge e temporali e il Sud invece sotto una cupola di alta pressione subtropicale. Insomma, l’Italia si ritroverà anche durante il prossimo weekend letteralmente suddivisa in due, come ormai va avanti da diverse settimane.

Goccia fredda di inizio Giugno

Per quanto concerne il tempo del fine settimana e quindi del 2 giugno, diventa sempre più probabile l’arrivo di un altro nucleo fresco in alta quota direttamente dal Nord Europa, che rischia di sprofondare tra Austria, Svizzera e Centro-Nord Italia, garantendo un severo peggioramento del tempo. Questa goccia fredda sospesa in alta quota alimenterà moti convettivi piuttosto accesi su tutto il Nord Italia, dove sarà estremamente probabile l’arrivo di rovesci e temporali diffusi, anche piuttosto forti in Val Padana. Anche sul bordo meridionale di questa saccatura fresca potrebbero svilupparsi potenti fronti temporaleschi che, nel nostro caso, potrebbero colpire in modo più diretto le regioni centrali.

Festa della Repubblica col maltempo

Tutto questo tra sabato 1 giugno e domenica 2 giugno. Dunque, durante la festa della Repubblica sarà necessario l’ombrello su tante nostre città, soprattutto al Nord Italia e anche su Toscana, Lazio, Umbria, Marche, e localmente anche in Abruzzo. Sul resto della nostra penisola, dunque sul meridione e le isole maggiori, il tempo potrebbe dimostrarsi un po’ più clemente e garantirci anche una bella giornata di Sole, con temperature molto più alte rispetto al settentrione.

Gli ultimi aggiornamenti, infatti, propongono un fine settimana con temperature praticamente da piena estate, localmente superiori ai 30 o ai 31 °C nelle zone interne di Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e anche Sardegna.