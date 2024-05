POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici non lasciano presagire nulla di buono. L’ipotesi meteo climatica prevalente, in questo momento, suggerisce una prosecuzione dell’instabilità atmosferica per tutta la settimana. Non solo, alcune autorevoli proiezioni sembrano voler procrastinare lo scenario temporalesco verso la conclusione della prima decade di giugno.

La causa è da ricercare nell’ampia struttura depressionaria che nel corso dei prossimi giorni prenderà possesso dell’Europa centro settentrionale e che in seguito dovrebbe estendersi più o meno incisivamente sul Mediterraneo.

A tal proposito il modello matematico europeo vedrebbe l’isolamento di un’ampia goccia fredda proprio sull’Italia mentre quello americano porterebbe la goccia fredda un po’ più a ovest pertanto con effetti meno dirompenti sul nostro tempo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo non possiamo esimerci dal dirvi che i temporali pomeridiani saranno protagonisti anche della prima metà di settimana. Temporali che coinvolgeranno principalmente rilievi e zone interne limitrofe, ma che in alcuni casi potrebbero riuscire a propagarsi anche su coste e aree costiere.

Temporali, peraltro, che in qualche caso potrebbero risultare particolarmente violenti, accompagnandosi a grandinate e veri e propri nubifragi. Situazione che pertanto andrà monitorata con molta attenzione, soprattutto in quelle zone d’Italia dove le precipitazioni di maggio sono state particolarmente abbondanti.

VERSO L’ESTATE A SINGHIOZZO

La bella stagione, a quanto pare, potrebbe far fatica a decollare. C’è da dire che la prima metà di giugno potrebbe avere caratteristiche primaverili, d’altronde si sta pur sempre parlando di un periodo di transizione stagionale.

Ciò significa che anche qualora dovesse prevalere, come sembra, l’instabilità atmosferica non ci sarebbe niente di strano.

IN CONCLUSIONE

L’Estate, comunque, arriverà e su questo non c’è alcun dubbio. Si tratta semplicemente di capire quand’è che l’Alta Pressione sarà in grado di prendere il sopravvento, con la speranza che tale struttura non abbia fin da subito caratteristiche pesantemente africane.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.