Le attuali analisi dei modelli meteo rivelano che le previsioni per la prima settimana di giugno non promettono un inizio estivo stabile. Infatti, non tutti i centri di calcolo internazionali concordano su un consolidamento dell’Alta Pressione. Questa situazione di incertezza dipende in gran parte dalla possibilità che ulteriori disturbi atlantici possano influenzare il quadro meteorologico, impedendo un consolidamento duraturo dell’alta pressione.

Il consolidamento dell’Alta Pressione potrebbe verificarsi, ma è cruciale sottolineare che potrebbe essere messo in crisi da ulteriori gocce fredde provenienti dall’Atlantico. In questo contesto, uno dei modelli matematici più affidabili, l’europeo ECMWF, suggerisce che durante la prossima settimana si potrebbe assistere a un’altra fase di instabilità temporalesca.

Prospettive future

I segnali estivi menzionati in precedenza potrebbero diventare più convincenti se tutti i principali modelli matematici convergessero verso un consolidamento dell’Anticiclone. Quest’ultimo, di matrice subtropicale, potrebbe portare i primi veri caldi stagionali. Tuttavia, è importante notare che le insidie temporalesche potrebbero non essere terminate. Anche per la prima decade di giugno, alcuni pattern meteorologici suggeriscono la persistenza di una vivace attività depressionaria oceanica.

Un periodo di instabilità persistente

Sembra proprio che questa lunga fase di instabilità meteorologica e maltempo non abbia ancora detto l’ultima parola e sia particolarmente difficile da superare. L’atmosfera, ogni volta che tenta di passare a un nuovo pattern, difficilmente lo cambia rapidamente. Dall’inizio di febbraio, stiamo affrontando questa tipologia di tempo, caratterizzata da frequenti piogge e temporali. Non ci sono ancora conferme ufficiali di un addio a queste condizioni per molte regioni d’Italia, in particolare per il settentrione.

L’estate sembra avvicinarsi, con la speranza che le proiezioni stagionali, che indicano un caldo estremo, non si realizzino. Tuttavia, è difficile che ciò accada. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti, e questo potrebbe essere il caso anche per l’estate imminente. L’auspicio è che la prossima estate sia “normale”, ma considerando le tendenze recenti, sembra improbabile.

Il meteo di inizio giugno sarà quindi influenzato da molte variabili, e la possibilità di una stabilità atmosferica completa resta incerta. Gli amanti del bel tempo dovranno probabilmente aspettare ancora un po’ prima di vedere un consolidamento stabile dell’Alta Pressione. Intanto, il Nord Italia si prepara ad affrontare ulteriori giornate di maltempo e instabilità, mentre il Sud potrebbe godere di condizioni più favorevoli grazie all’influenza dell’alta pressione subtropicale.