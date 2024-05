Siamo entrati nell’ultimissimo scorcio di maggio che porrà fine alla primavera meteorologica, una stagione assolutamente dinamica, ricca di perturbazioni che hanno duramente colpito il Nord Italia. Venerdì 31 maggio si concluderà ufficialmente la stagione primaverile, quantomeno sul calendario meteo climatico italiano, mostrandoci un’ultima forte ondata di maltempo prima di lasciar spazio all’estate.

Previsioni per Giugno

Sia chiaro, come già appurato nei precedenti editoriali, non avremo chissà quali cambiamenti significativi del tempo all’inizio di giugno. Anzi, con buona probabilità il prossimo mese continuerà sulla falsariga di maggio, mostrandoci altri forti temporali e altre perturbazioni soprattutto al Centro-Nord Italia.

Finale di Maggio

Per quanto riguarda questo finale di maggio, ci aspettiamo i soliti flussi instabili da ovest, che interagiranno soprattutto sul Nord Italia e daranno luogo a tanta instabilità convettiva. Parliamo dei classici temporali pomeridiani e serali e talvolta anche notturni, che colpiscono principalmente la Val Padana e a sprazzi le valli alpine e prealpine.

La giornata odierna sarà nel complesso stabile su gran parte d’Italia, eccezion fatta per alcuni temporali che stasera potrebbero manifestarsi principalmente al Nord-Ovest. Le carte in tavola cominceranno già a cambiare da domani in poi, considerando che si accentueranno i contrasti termici tra basse e alte quote. Di conseguenza, sarà più facile imbattersi in improvvisi acquazzoni e temporali. L’apice dell’instabilità arriverà tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio, quando un vasto fronte temporalesco proveniente da ovest rischia di attraversare gran parte del Nord, arrecando un severo peggioramento a suon di forti piogge e locali grandinate.

Forte peggioramento venerdì 31 Maggio!

Lombardia, Emilia, Trentino e Veneto potrebbero fare i conti con temporali piuttosto forti soprattutto nella giornata di venerdì, l’ultima della primavera meteorologica. Non escludiamo anche intense raffiche di vento lineari, note come raffiche di downburst legate ai fronti temporaleschi che da ovest si sposteranno verso est attraversando gran parte della Val Padana. Qualche forte temporale potrebbe interessare anche le regioni centrali tra giovedì e venerdì, mentre il Sud si troverà un po’ più al riparo e potrebbe godere di giornate un po’ più tranquille e un po’ più calde.