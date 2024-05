Una recente ricerca ha portato alla luce trasformazioni dietetiche significative avvenute nel corso di oltre 4.000 anni, evidenziando come le preferenze culinarie si siano evolute parallelamente ai cambiamenti nello stile e nell’uso delle ceramiche. Questo studio, condotto da un team di ricercatori dell’Universitat Autònoma de Barcelona e dell’Ufficio Statale per la Gestione del Patrimonio e l’Archeologia di Sassonia-Anhalt, ha analizzato i residui di grasso conservati in 124 recipienti di ceramica, provenienti da tombe e insediamenti della Germania centrale, una regione nota per la sua diversità culturale preistorica.

Le analisi hanno permesso di identificare grassi derivati da latte, ruminanti, non ruminanti, oltre a quelli di origine marina o vegetale. Questi dati, i più estesi finora raccolti in Germania per quanto riguarda l’archeologia, rivelano come l’uso delle ceramiche e la preparazione del cibo abbiano subito variazioni notevoli, riflettendo le complesse relazioni che le popolazioni preistoriche stabilirono con le risorse alimentari.

Circa 5.500 anni fa, durante il periodo del Neolitico Medio e coincidendo con la cultura di Baalberge, emergono le prime evidenze di un consumo generalizzato di prodotti lattiero-caseari. Questo cambiamento dietetico si collega alla creazione di piccole coppe e anfore con manici, utilizzate probabilmente per attingere i prodotti lattiero-caseari da recipienti più grandi. Questo rappresenta il primo caso noto di coppe preistoriche adibite a un uso specializzato, suggerendo che latte, panna, burro, formaggio e yogurt fossero considerati alimenti preziosi.

Verso la fine del Neolitico, 4.500 anni fa, si assiste a cambiamenti sostanziali nelle forme e nelle decorazioni delle ceramiche, con l’avvento della Cultura della Ceramica Cordata, proveniente dalle steppe euroasiatiche. Le analisi rivelano una nuova marcata preferenza culinaria per il maiale, con un declino nell’uso dei prodotti lattiero-caseari. Questo cambiamento sorprende i ricercatori, poiché non è accompagnato da un aumento della popolazione suina, il che rafforza l’idea del valore sociale di questo animale.

Le analisi delle ceramiche cordate sfidano anche considerazioni precedenti, mostrando che le fonti alimentari derivate dal latte non erano così importanti come si pensava tra le popolazioni arrivate dall’Europa orientale, considerate nomadi pastorali, né confermano l’uso dei recipienti per il consumo di birra, come precedentemente ipotizzato.

L’uso intensivo di prodotti lattiero-caseari continua tra le popolazioni del Campaniforme, che non sembrano avere la stessa predilezione per il maiale. L’uso di bicchieri carenati per conservare e servire prodotti lattiero-caseari era particolarmente comune nelle sepolture vicino all’enclosure circolare di Pömmelte, dove la maggior parte delle tombe presentava un singolo recipiente da bevuta come corredo funerario, in quello che sarebbe stato un rito funebre specifico di questo sito archeologico.

All’inizio dell’Età del Bronzo, 4.000 anni fa, la dieta della cultura di Unetice si caratterizza per una maggiore varietà di prodotti animali e vegetali. Nonostante la presenza di cavalli, questa cultura mantiene un gusto per il maiale ma abbandona la tradizione del consumo di latte in piccole coppe. Unetice fu una delle prime società strutturate statalmente in Europa, con una gerarchia marcata e maestri del tempo che codificarono conoscenze astronomiche nel Disco Celeste di Nebra. La consumazione di cibo avveniva in recipienti standardizzati e multifunzionali, ma questa maggiore standardizzazione non rispondeva a un uso più specializzato; al contrario, le stesse coppe venivano utilizzate per preparare e consumare cibi legati a una vasta gamma di grassi, forse in un tentativo di apparire eguali in una società che stava diventando sempre più disuguale.

Lo studio dimostra come l’analisi dei residui di grasso combinata con studi tipologici e contestuali più convenzionali delle ceramiche possa rivelare complesse realtà di cambiamenti nelle attitudini e pratiche culinarie che altrimenti sarebbero sfuggite ad altri indicatori dietetici.