Eh sì, possiamo dire che le giornate soleggiate, o magari quelle dal sapore estivo, si contano sulle dita di una mano. Le condizioni meteo climatiche, nel mese di maggio, non sono mai state capaci di assicurare stabilità atmosferica duratura e non saranno in grado di portarci bel tempo neppure nei prossimi giorni.

Il mese, molto probabilmente, chiuderà i battenti all’insegna dei temporali. Sì, proprio così, nel corso del weekend transiterà una goccia fredda e durante la prima metà della prossima settimana potrebbe transitarne un’altra, o comunque potrebbe transitare una massa d’aria fresca proveniente dall’Oceano Atlantico.

Quel che è certo, in questo momento e sulla base degli ultimissimi aggiornamenti modellistici, è che non s’intravede alcuna rimonta anticiclonica degna di tal nome. Per vedere qualcosa che possa somigliare all’Estate dobbiamo per forza di cose spostarci più in là, ovvero alla prima settimana di giugno.

Dirvi che è facile commentare le emissioni modellistiche vorrebbe dire mentire. In questo momento non è affatto facile capire quale sarà la tendenza meteo climatica d’inizio giugno, indi per cui dobbiamo procedere a tentoni sperando di non commettere errori marchiani. Ma fin tanto che i centri di calcolo internazionali non si orienteranno in una sola direzione non si potrà fare altrimenti.

Ciò detto, è innegabile che il meteo di maggio stia rappresentando – soprattutto in alcune zone d’Italia – un vero e proprio fardello. Un fardello che comincia a essere pesante, quindi difficile da sostenere a lungo. Per questo motivo, lecito, in tanti si aspettano un miglioramento del tempo.

In tanti non vedono l’ora di poter parlare d’Estate ma attenzione, in questo momento le notizie non sono affatto positive perché i centri di calcolo capaci di spingersi più in là nel tempo – ovviamente con le proiezioni modellistiche – ci dicono che anche la prima decade di giugno potrebbe riservarci instabilità.

Quindi no, non ancora, non è giunto il momento di abbassare la guardia. Detto che, molto probabilmente, la prossima sarà un’Estate a cui prestare estrema attenzione.