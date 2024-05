Una frana devastante in Papua Nuova Guinea ha provocato la morte di oltre 670 persone venerdì scorso, secondo le stime aggiornate dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM). L’evento catastrofico ha seppellito un intero villaggio in una zona remota e montuosa del paese del Sud Pacifico, scatenando una risposta d’emergenza da parte delle autorità locali e nazionali.

La frana ha colpito il villaggio di Kaokalam nella provincia di Enga, situato circa 600 chilometri a nord-ovest della capitale, Port Moresby. Il disastro è avvenuto intorno alle 3 del mattino, secondo quanto riportato dall’Australian Broadcasting Corporation.

Serhan Aktoprak, capo della missione dell’agenzia delle Nazioni Unite nella nazione insulare del Pacifico meridionale, ha riferito domenica che il bilancio delle vittime rivisto si basa sui calcoli del villaggio di Yambali e dei funzionari provinciali di Enga, secondo cui più di 150 case sono state sepolte dalla frana di venerdì. La stima precedente era di 60 case. “Si stima che al momento ci siano più di 670 persone sotto terra”, ha detto Aktoprak.

“La situazione è terribile con il terreno che continua a franare. L’acqua scorre e questo sta creando un rischio enorme per tutti i soggetti coinvolti,” ha aggiunto Aktoprak, che ha sede nella capitale, Port Moresby.

Venerdì, le autorità locali avevano inizialmente stimato il bilancio delle vittime a 100 o più. Domenica, solo cinque corpi e una gamba di una sesta vittima erano stati recuperati, mentre sette persone, tra cui un bambino, avevano ricevuto cure mediche. Le autorità stanno cercando di istituire centri di evacuazione su un terreno più sicuro su entrambi i lati dell’enorme fascia di detriti.

Nel frattempo, i soccorritori stavano trasferendo i sopravvissuti alla massiccia frana su un terreno più sicuro mentre tonnellate di terra instabile e la guerra tribale, che è diffusa negli altopiani del paese, minacciavano i soccorsi. Justine McMahon, rappresentante del gruppo umanitario CARE Australia in PNG, ha riferito che i danni alle infrastrutture hanno reso più difficile il raggiungimento dell’area da parte degli sforzi di salvataggio e soccorso. “Il terreno è piuttosto instabile, rendendo difficile l’accesso ai soccorritori. Anche la strada principale è stata interrotta per circa 200 metri, ostacolando i soccorsi,” ha detto ad Al Jazeera.

Le attrezzature pesanti per il movimento terra devono ancora arrivare nella zona montuosa a 600 chilometri a nord-ovest di Port Moresby. In alcuni punti, si pensa che la frana – un mix di massi grandi come un’auto, alberi sradicati e terra smossa – sia profonda 8 metri.

I video condivisi sui social media mostrano residenti che estraggono corpi sepolti sotto rocce e alberi. Elizabeth Laruma, che gestisce un’associazione di donne d’affari a Porgera, una città nella stessa provincia vicina alla miniera d’oro di Porgera, ha descritto come le case siano state rase al suolo quando il fianco della montagna ha ceduto. “È successo mentre la gente dormiva nelle prime ore del mattino, e l’intero villaggio è scomparso,” ha detto Laruma all’Australian Broadcasting Corporation. “Da quanto posso presumere, ci sono oltre 100 persone sepolte sotto terra.”

La frana ha bloccato la strada tra Porgera e il villaggio, sollevando preoccupazioni per l’approvvigionamento di carburante e merci per la città. Ninga Role, un residente del villaggio, che si trovava lontano al momento della frana, teme che almeno quattro dei suoi parenti siano morti. “Ci sono delle pietre enormi e piante, alberi. Gli edifici sono crollati,” ha detto Role. “Questi ostacoli rendono difficile trovare i corpi.”

Belinda Kora, una giornalista di Port Moresby per l’ABC, ha spiegato che gli elicotteri sono l’unico modo per accedere al villaggio, situato nella regione montuosa interna conosciuta come le Highlands, con la strada principale chiusa. Le agenzie umanitarie hanno affermato che la catastrofe ha effettivamente spazzato via il bestiame, gli orti e le fonti di acqua pulita del villaggio.

La Papua Nuova Guinea è una nazione in via di sviluppo, composta principalmente da agricoltori di sussistenza e caratterizzata dalla presenza di 800 lingue diverse. Ci sono poche strade al di fuori delle città più grandi. Con 10 milioni di abitanti, è anche la nazione più popolosa del Sud Pacifico dopo l’Australia, che ospita circa 27 milioni di persone.

Le telecomunicazioni sono scarse, in particolare al di fuori di Port Moresby, dove i dati governativi mostrano che risiede il 56% degli utenti di social media del paese. Solo 1,66 milioni di persone in tutto il paese utilizzano Internet e l’85% della popolazione vive in aree rurali.