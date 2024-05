Vi avevamo annunciato da tempo un fine maggio spiccatamente instabile e così sarà. Gli ultimi aggiornamenti confermano una situazione caratterizzata da un flusso umido e instabile di origine atlantica che continuerà a influenzare la penisola. Nei prossimi giorni, queste correnti lambiranno anche le regioni centro-meridionali, specie il versante adriatico, dando vita a numerosi temporali, con fenomeni che potranno essere anche di forte intensità.

Dettaglio della situazione meteorologica dal 28 al 30 Maggio

Martedì 28 Maggio: Un impulso instabile in spostamento verso sud-est determinerà un peggioramento del tempo anche sulle regioni centro-meridionali, con temporali diffusi. I fenomeni sono attesi inizialmente sul nord-est, per poi interessare gran parte della dorsale appenninica e le zone interne delle regioni adriatiche, con locali sconfinamenti lungo le coste. Si tratterà principalmente di fenomeni temporaleschi in sviluppo tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, con la possibilità di locali grandinate e forti colpi di vento. Andrà meglio sul nord-ovest, lungo i settori tirrenici e sulle isole maggiori, con ampie schiarite. Le temperature rimarranno stazionarie o subiranno leggere variazioni, con punte di 25-27 gradi al centro-nord, dove farà generalmente più caldo.

Mercoledì 29 Maggio: La situazione sarà leggermente migliore, con variabilità al nord e rovesci che dovrebbero interessare solo i settori alpini a macchia di leopardo. Tuttavia, un peggioramento è atteso in tarda serata e nottata, con fenomeni in estensione dalle Alpi verso le medie-alte pianure. Più instabile invece al centro-sud, con temporali diurni nelle aree interne e appenniniche, anche di forte intensità, che difficilmente però raggiungeranno i settori costieri. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo.

Giovedì 30 Maggio: Il tempo peggiorerà nuovamente al nord con un nuovo impulso instabile che porterà temporali in estensione anche al centro, specie sulla fascia adriatica, durante il pomeriggio. Più stabile sui settori tirrenici e al meridione, con nubi alternate a schiarite. Entro sera, sarà possibile un forte peggioramento al nord-ovest, con rischio di nubifragi tra Piemonte e Lombardia. Successivamente, il maltempo dovrebbe estendersi fra la notte e la giornata di venerdì anche al nord-est, colpendo con forti temporali e grandinate.

Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni sull’evoluzione della situazione meteorologica. È consigliabile prestare attenzione agli avvisi delle autorità competenti e prendere le necessarie precauzioni in caso di fenomeni intensi. Intanto vi anticipiamo che anche il mese di Giugno potrebbe partire all’insegna del maltempo su molte aree dell’Italia, leggi qui per approfondire.