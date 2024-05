Ci prepariamo a salutare ⁣la primavera meteorologica, una stagione caratterizzata da una notevole dinamicità‌ e da frequenti perturbazioni che hanno colpito⁤ duramente il Nord Italia. Il 31 maggio‌ segnerà ufficialmente la conclusione della primavera secondo il calendario meteorologico italiano, con un’ultima significativa ondata di maltempo prima dell’arrivo dell’estate.

È importante sottolineare che, come già evidenziato in precedenti analisi, non ci aspettiamo cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche all’inizio di giugno. Al contrario, ⁤è ‍probabile che il prossimo mese segua la ⁢stessa ‍tendenza di maggio, con instabilità a tratti che coinvolgerà principalmente il Centro-Nord Italia.

Fine maggio pessimo

I consueti flussi instabili provenienti da ovest‌ influenzeranno in modo più marcato il Centro-Nord⁢ Italia, generando una notevole ⁢instabilità ⁢convettiva. ⁣Questo si tradurrà in temporali ⁣pomeridiani, serali e talvolta notturni, ‍che colpiranno principalmente la Val Padana e,​ in ⁢misura minore, le ⁤valli ‍alpine e prealpine.

L’apice dell’instabilità è ‍previsto tra giovedì 30 e venerdì 31 ⁣maggio, quando un vasto fronte temporalesco proveniente da​ ovest attraverserà gran parte del Nord, portando forti piogge e locali grandinate. In questo frangente la saccatura nord-atlantica affonderà in modo più deciso verso il Mediterraneo.

Le regioni di Lombardia, Emilia, Trentino e Veneto potrebbero affrontare temporali particolarmente ‌intensi nella giornata di venerdì, l’ultima della⁤ primavera meteorologica. ‍Non si escludono raffiche⁤ di vento lineari, note come raffiche di downburst, associate⁤ ai fronti temporaleschi che ⁢si sposteranno da⁤ ovest ‍verso⁣ est attraversando gran parte della Val Padana. Anche le regioni centrali potrebbero essere interessate da‌ forti temporali tra giovedì e venerdì, mentre il ⁤Sud potrebbe godere di condizioni meteorologiche più tranquille e temperature leggermente⁤ più elevate.