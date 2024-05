L’analisi dei modelli meteo attuali suggerisce che le proiezioni per la prima settimana di giugno mostrano segnali non così promettenti di un inizio estivo. Di fatti, non tutti i centri di calcolo internazionali concordano su un consolidamento dell’Alta Pressione.

Il suo consolidamento potrebbe verificarsi, ma è importante sottolineare che potrebbe essere influenzato da ulteriori disturbi atlantici. Questo significa che potrebbe entrare in crisi se dovessero transitare altre gocce fredde. In tal senso, uno dei modelli matematici più affidabili, l’europeo ECMWF, indica che nel corso della prossima settimana potrebbe verificarsi un’altra fase di instabilità temporalesca.

Tendenze possibili

I segnali estivi menzionati in precedenza potrebbero diventare più convincenti se tutti i principali modelli matematici convergessero verso un consolidamento dell’Anticiclone. Quest’ultimo, di matrice subtropicale, potrebbe portare i primi veri caldi stagionali.

Tuttavia, è importante notare che le insidie temporalesche potrebbero non essere terminate. Anche per la prima decade di giugno, alcuni pattern meteorologici suggeriscono la persistenza di una vivace attività depressionaria oceanica.

Non è mica ancora finita…

Insomma sembra proprio che questa lunghissima fase meteorologica di instabilità e maltempo non abbia ancora detto l’ultima parola e sia particolarmente dura a morire. Sappiamo bene che l’atmosfera, ogni qualvolta prova a andare verso un nuovo pattern, difficilmente lo cambia.

Ormai è da inizio Febbraio che siamo alle prese con questa tipologia di tempo. Non ce n’è, non si vedono ancora le conferme ufficiali per un addio a piogge e temporali per molte regioni d’Italia, ma in particolare per il settentrione.

Considerazioni finali

L’estate sembra avvicinarsi, con la speranza che le proiezioni stagionali, che indicano un caldo estremo, non si realizzino. L’auspicio è che la prossima estate sia “normale”. Ma è un qualcosa che difficilmente accadrà. Oramai è tutto un estremo, non ce n’è ed è sotto gli occhi di tutti. Sarà così anche l’Estate incipiente?