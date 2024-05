El Niño, fenomeno climatico ciclico, ha contribuito significativamente alle temperature record registrate quest’anno, amplificando gli effetti del cambiamento climatico. Ma quali sono esattamente i pericoli di El Niño e come si manifesta?

El Niño si verifica ogni due-sette anni, generando modelli meteorologici che causano cambiamenti drastici nelle condizioni meteo. Questi eventi climatici creano condizioni più calde della media, accentuate dal riscaldamento globale. Quest’anno, El Niño ha provocato un innalzamento delle acque calde dalle profondità oceaniche verso la superficie, contribuendo alle temperature record.

Oltre a riscaldare il clima, El Niño può influenzare le precipitazioni nevose in alcune regioni degli Stati Uniti. Questo fenomeno altera la corrente a getto, portando inverni più secchi al nord e più umidi lungo la costa della California e nel sud. La National Oceanic and Atmospheric Administration prevede un aumento della probabilità di neve nel Sud-Ovest e nella regione del Medio Atlantico, mentre le probabilità diminuiscono sulle Montagne Rocciose, nel Midwest e nel New England. Tuttavia, queste previsioni non sono certe e l’aumento delle temperature globali ha ridotto complessivamente le precipitazioni nevose annuali in molte aree.

El Niño rappresenta la fase calda e umida di un ciclo climatico naturale chiamato “El Niño-Oscillazione Meridionale” (ENSO). Durante un evento El Niño, la superficie dell’Oceano Pacifico tropicale si riscalda, soprattutto all’equatore e lungo le coste dell’America Meridionale e Centrale. Questo riscaldamento porta a sistemi di bassa pressione che causano abbondanti piogge sulle coste occidentali delle Americhe. Eventi El Niño famosi del passato hanno provocato piogge così intense da causare frane e distruzione in interi villaggi.

L’altra metà del fenomeno ENSO è La Niña, che porta a temperature oceaniche più basse e condizioni climatiche più asciutte lungo la metà orientale del Pacifico tropicale. La Niña tende a durare più a lungo rispetto a El Niño, con durate che vanno da nove mesi a due anni. Questi eventi si alternano ogni due-sette anni, ma i modelli climatici tra un evento e l’altro non sono sempre chiari e definiti.

Gli effetti di El Niño e La Niña si estendono ben oltre il Pacifico. Durante gli anni di El Niño, nell’Atlantico si formano meno uragani, e quelli che si sviluppano sono generalmente più deboli. Inoltre, i modelli delle piogge cambiano a livello globale: regioni come la California e il Corno d’Africa diventano più umide, mentre l’India, durante la stagione dei monsoni, vede una diminuzione delle piogge.

All’inizio di un evento El Niño, i venti alisei che solitamente spirano sulla superficie del Pacifico tropicale rallentano, portando a una serie di cambiamenti. Normalmente, questi venti spingono le acque superficiali calde verso Asia e Australia, causando un accumulo di calore in quella zona. Quando i venti alisei cessano, l’acqua calda accumulata inizia a spostarsi verso est, riscaldando le acque lungo le coste dell’America Meridionale e Centrale. Questo spostamento porta a un ulteriore indebolimento dei venti alisei, innescando un ciclo che esacerba il riscaldamento delle acque superficiali e riduce l’emersione delle acque fredde profonde, che sono ricche di nutrienti.

Sebbene gli scienziati non sappiano esattamente cosa inneschi questo ciclo, possono riconoscerne i segni precoci e prevedere l’arrivo di El Niño con mesi di anticipo. Alcuni modelli climatici suggeriscono che con l’aumento delle temperature globali, il ciclo ENSO potrebbe intensificarsi, portando a manifestazioni di El Niño e La Niña più calde e umide, con effetti devastanti su scala globale. Altri modelli prevedono una diminuzione dell’intensità del ciclo.

Non è ancora chiaro se il ciclo ENSO si sia intensificato a causa dell’attività umana e dell’emissione di gas serra, ma è certo che il ciclo esiste da migliaia di anni e continuerà a influenzare il clima futuro. Con un aumento della temperatura globale di 1,2 °C, un ulteriore riscaldamento dovuto a El Niño potrebbe offrire un’anteprima di come sarà la vita con un aumento di 1,5 °C, il limite fissato dall’Accordo di Parigi sul clima.

Nel 2016, l’ultimo evento El Niño ha causato condizioni di calore estreme, con temperature oceaniche intorno alla Grande Barriera Corallina in Australia e vicino a isole tra le Fiji e le Hawaii che hanno stabilito nuovi record. Gli oceani stanno registrando un aumento rapido e costante della temperatura a causa del cambiamento climatico, e la ricerca indica che gli eventi El Niño stanno diventando più caldi e più umidi.

Gli effetti di El Niño si estendono su tutto il pianeta, alterando i modelli meteorologici da Dakar a Delhi (Italia compresa), a Boston e oltre. Questi potenti eventi naturali, combinati con il cambiamento climatico, potrebbero modificare la loro forza e intensità in futuro, con impatti significativi sulle comunità globali.