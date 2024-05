L’agenzia spaziale ​americana​ NASA, ‍attraverso il suo programma Innovative Advanced Concepts (NIAC), sta promuovendo lo‌ sviluppo‍ di sei progetti tecnologici che sembrano usciti direttamente da un romanzo di ⁢fantascienza. Tra questi, troviamo⁤ idee rivoluzionarie come ⁣un sistema ferroviario lunare‌ e un telescopio⁣ fluidico. Questi studi concettuali, selezionati per ricevere ulteriori finanziamenti e sviluppo, hanno già​ superato‍ la prima fase del programma NIAC, dimostrando che le loro proposte futuristiche potrebbero offrire ⁢nuove prospettive e metodologie nell’esplorazione spaziale da parte della NASA.

Ogni studio della Fase II del NIAC riceverà fino a 600.000 dollari (circa 543.000 euro) per continuare il lavoro ‍nei prossimi due ⁤anni, affrontando le principali sfide tecniche e di budget rimanenti e delineando il percorso di sviluppo futuro. Al termine della Fase ‍II, questi studi potrebbero progredire verso la fase finale del NIAC, ottenendo⁣ ulteriori finanziamenti e considerazioni‍ per lo sviluppo di ‍future missioni aerospaziali.

John Nelson, direttore del programma NIAC⁢ presso ‍la sede della NASA a Washington, ha commentato: “Questi concetti diversi e dal sapore di fantascienza rappresentano⁤ una classe eccezionale di studi della Fase II. I nostri borsisti NIAC non smettono mai di stupire e ispirare, e questa classe offre sicuramente‍ alla NASA molto ⁤su cui riflettere in termini di ciò ⁤che è possibile⁢ in ​futuro.”

Tra i progetti selezionati per i premi ⁣della Fase II del NIAC 2024‍ troviamo:

Telescopio ⁣Fluidico (FLUTE):⁤ questo⁢ progetto mira a creare ‍un ⁢grande osservatorio ⁤ottico nello ⁢spazio ⁤utilizzando‌ la ⁢modellazione fluidica di ​liquidi ionici. Questi osservatori spaziali potrebbero ​aiutare a indagare gli obiettivi di ​astrofisica di massima priorità della NASA, inclusi esopianeti simili alla Terra, stelle di prima ​generazione e galassie giovani. Il progetto​ FLUTE è⁤ guidato da ‌Edward Balaban ⁣del NASA Ames Research Center ‍in California. Razzo a ⁣Plasma⁤ Pulsato: un sistema di propulsione innovativo che utilizza pacchetti di plasma generati da‌ fissione per‌ la spinta. Questo sistema potrebbe ‌ridurre significativamente i tempi di⁢ viaggio tra la Terra e qualsiasi destinazione nel sistema solare.⁣ Questo⁤ studio è condotto‌ da Brianna Clements di Howe ‍Industries ⁢in Arizona. Grande‍ Osservatorio per⁣ Lunghezze d’Onda‌ Lunghe (GO-LoW): potrebbe cambiare il‌ modo​ in ‌cui la NASA conduce l’astronomia. Questo ⁢mega-costellazione di telescopi radio a bassa frequenza utilizza migliaia di ‍SmallSats autonomi capaci di misurare⁣ i campi magnetici emessi dagli esopianeti e dalle ere oscure ‍cosmiche.‌ GO-LoW è guidato da Mary Knapp del MIT in Massachusetts. Generatore di Energia a Cellula Termoradiativa‌ a Radioisotopi: esplora nuove fonti di energia nello spazio, potenzialmente più efficienti‌ dei generatori di energia legacy della NASA. Questa tecnologia potrebbe abilitare piccole missioni⁣ di esplorazione e scientifiche future che non ⁤possono trasportare sistemi ‌di alimentazione solari o‌ nucleari ingombranti. Questo studio concettuale è di Stephen Polly⁤ del​ Rochester Institute ⁢of Technology a New York. FLOAT: Levitazione Flessibile su Binario: un ​sistema ferroviario lunare che fornirebbe un trasporto affidabile, autonomo ed efficiente di carichi utili sulla Luna. ‌Questo sistema ferroviario potrebbe supportare le operazioni quotidiane di ⁤una​ base lunare sostenibile già dagli anni 2030. Ethan Schaler guida FLOAT ‍presso il Jet Propulsion Laboratory della ⁤NASA in California. ScienceCraft per l’Esplorazione dei Pianeti Esterni: distribuisce sensori basati su Quantum Dot sulla superficie di una vela solare, permettendo di trasformarla in un innovativo sistema di ⁤imaging. ⁢La fisica quantistica consentirebbe alla NASA di effettuare⁤ misurazioni scientifiche⁤ studiando come i punti assorbono la luce. ⁣Sfruttando l’area della vela ⁢solare,‌ permette di trasportare ​sistemi⁤ di imaging più leggeri‌ ed⁤ economici attraverso il sistema solare. ⁤ScienceCraft è guidato da Mahmooda Sultana del Goddard Space Flight Center della NASA‍ nel Maryland.

Per ulteriori informazioni sui studi della Fase II del NIAC 2024 e sul programma stesso, è possibile visitare il ⁢sito web della NASA dedicato.