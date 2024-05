Le unghie rappresentano una parte del nostro corpo che spesso trascuriamo, limitandoci a mantenerle pulite e ordinate. Tuttavia, osservarle attentamente può rivelarsi cruciale, poiché variazioni nella loro condizione possono segnalare problemi di salute interni.

Le alterazioni delle unghie possono derivare da cambiamenti nella dimensione delle cellule o da una loro crescita e divisione anomala. Questi fenomeni possono essere innocui, anche se talvolta l’aspetto risultante può causare disagio, ma in alcuni casi possono indicare la presenza di malattie.

Ad esempio, le unghie possono sviluppare neoplasie, ovvero crescita tessutale anormale e eccessiva, comunemente nota come tumore. Questi possono essere benigni, con le cellule che rimangono localizzate, o maligni, con una crescita incontrollata che può invadere i tessuti circostanti. Un esempio di neoplasia maligna che può colpire le unghie è il melanoma, un tipo di cancro della pelle. Spesso si manifesta come una linea marrone scuro o nera che corre dalla base alla punta dell’unghia e può allargarsi nel tempo, un fenomeno noto come melanonychia.

Le macchie scure sotto l’unghia sono il risultato di una proliferazione eccessiva di melanociti, le cellule che producono melanina, il pigmento che colora la pelle. Nel caso del melanoma, questa produzione è aumentata, portando alla formazione della striscia scura.

Esistono anche tumori benigni delle unghie, come l’onichopapilloma, una condizione rara caratterizzata da striature rosso-marrone scuro, una crescita simile a una verruca sotto l’unghia, la separazione e il sollevamento della punta dell’unghia. Sebbene benigno, studi recenti hanno scoperto che l’onichopapilloma potrebbe essere collegato a una rara sindrome ereditaria, la sindrome da predisposizione ai tumori BAP1 (TPDS), che può aumentare il rischio di sviluppare il cancro. Questo potrebbe renderlo un utile indicatore per la diagnosi, anche se sono necessarie ulteriori ricerche su gruppi più ampi e diversificati prima che possa essere utilizzato in clinica.

Le unghie possono anche sperimentare ipertrofia, un aumento del volume delle cellule. Questo accade nella matrice dell’unghia, dove inizia la crescita, in una condizione chiamata onicogriposi, più comunemente nota come unghie a corno di montone. Questo è dovuto all’aspetto spesso e curvo delle unghie, che si verifica a causa dell’ipertrofia che causa una crescita irregolare dell’unghia.

L’onicogriposi può essere una condizione ereditaria, ma può anche verificarsi a seguito di traumi alle unghie, infezioni o essere associata a problemi medici come problemi circolatori o psoriasi.

Il trattamento può variare da approcci conservativi, come l’uso di forbici e lime per unghie per ridurre la lunghezza dell’unghia, fino a opzioni chirurgiche che comportano la rimozione completa dell’unghia.

Anche se è normale che le unghie presentino solchi verticali, altre texture come piccole fossette o solchi trasversali possono essere segno di qualcos’altro. Le unghie con fossette sono caratterizzate da piccoli avvallamenti rotondi, quasi come se fossero stati colpiti da un piccolo piccone. Questi possono essere il risultato di psoriasi nella matrice ungueale, che interferisce con la formazione dell’unghia. Possono anche essere presenti in persone con eczema che colpisce mani e piedi, in quelle con la condizione genetica incontinentia pigmenti o in quelle con la condizione autoimmune alopecia areata.

Il trattamento può variare a seconda della causa delle fossette, ma nel caso della psoriasi ungueale, alcuni approcci includono corticosteroidi o farmaci derivati dalla vitamina A.

Le linee di Beau sono profondi solchi che corrono orizzontalmente attraverso l’unghia e sono un segno che la crescita dell’unghia si è interrotta, anche se può riprendere una volta identificata e trattata la causa. Le linee di Beau possono avere una causa esterna, come un infortunio alla matrice ungueale o alla cuticola, o un’infezione. La crescita può anche cessare come effetto collaterale della chemioterapia, così come del diabete non controllato, malattie che comportano febbre alta e carenze di minerali.

Il colore delle unghie può anche indicare problemi di salute. Le unghie gialle non sono necessariamente motivo di preoccupazione – possono diventare gialle quando qualcuno non usa una base prima di applicare uno smalto di colore vivace. Tuttavia, se il colore giallo non scompare ed è accompagnato da un ispessimento delle unghie e da una riduzione della crescita, potrebbe trattarsi della sindrome delle unghie gialle. Questa è una condizione molto rara che può talvolta presentare sintomi oltre alle unghie, come gambe gonfie e problemi respiratori come tosse e accumulo di liquidi. La causa esatta non è nota, anche se alcuni scienziati ritengono che possa coinvolgere la genetica o problemi con il sistema linfatico del corpo.

Una causa medica più comune delle unghie gialle potrebbe essere un’infezione fungina. Queste infezioni iniziano tipicamente con un ingiallimento al bordo delle unghie, che può alla fine estendersi su tutta l’unghia. Di solito non è grave, ma l’unghia può diventare fragile e la zona dolorante, anche se i farmaci antifungini possono essere utilizzati per trattarla.

Nonostante comunemente noti come “macchie di latte”, quei piccoli punti bianchi che a volte compaiono sulle unghie non hanno nulla a che fare con il non bere abbastanza latte o con una carenza di calcio. Il termine medico per queste macchie è leuconichia e la causa più comune è un trauma all’unghia stessa o alla matrice sottostante. In questo caso, non esiste un trattamento specifico – è semplicemente una questione di attendere che l’unghia cresca.

Tuttavia, la leuconichia può avere altre cause, tra cui infezioni fungine, allergie (spesso a prodotti per unghie) e, in rare occasioni, malattie come il diabete, l’insufficienza cardiaca e la psoriasi. Il trattamento della causa delle macchie dipenderà da quale di queste cause potenziali è responsabile.

Le unghie a cucchiaio, o koilonychia, hanno un aspetto concavo, simile a un cucchiaio. Le unghie, che sono anche sottili e fragili, di solito iniziano ad appiattirsi prima che si formi un’avvallamento al centro. La causa più comune di questa caratteristica è l’anemia da carenza di ferro – una carenza di ferro che porta a meno globuli rossi. Affrontando queste cause, le unghie a cucchiaio possono alla fine tornare alla normalità.

Detto questo, ci sono anche alcune cause esterne potenziali. Ad esempio, è più probabile che qualcuno abbia unghie a cucchiaio se è in una professione che lo espone eccessivamente a prodotti petroliferi, come i parrucchieri, o se vive ad alte altitudini.