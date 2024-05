Esattamente, al momento stiamo parlando di proiezioni ed è giusto che si sappia. Le previsioni le faremo a tempo debito, ovvero quando il range temporale consentirà di ragionare su dettagli meteo climatici certi.

Tuttavia, ahi noi, le notizie che ci arrivano sono tutt’altro che incoraggianti. Per nulla incoraggianti per chi, giustamente, è in attesa di un miglioramento. Non incoraggianti per chi, giustamente, sta aspettando l’Estate e magari ha scelto proprio giugno per prendersi le ferie.

Diciamo subito che non stiamo parlando di proiezioni mensili, quindi non tutto il mese di giugno avrà le caratteristiche che stiamo per descrivere. Difatti le proiezioni a cui si fa riferimento sono quelle inerenti la prima decade di giugno, una prima decade che a quanto pare potrebbe portarci grosse novità.

Anzi, più che novità potrebbe confermare il trend osservato ultimamente, quindi instabilità atmosferica a go go. O comunque spiccata variabilità. Ciò perché, lo si è scritto in altra sede, potrebbe prendere il sopravvento un’ampia struttura ciclonica proprio nel cuore del vecchio continente.

Normale? Non normale? Non sta a noi dirlo, diciamo che dal punto di vista astronomico saremo ancora in Primavera indi per cui eventuali turbolenze stagionali potrebbero ancora starci. Certo, ricordandoci dell’andazzo registrato negli ultimi anni ci vengono in mente mesi di giugno di tutt’altra pasta, quindi sentir parlare di temporali e magari pure del fresco fa un certo effetto.

Effetto che potrebbe essere smorzato, ovviamente, qualora le proiezioni modellistiche dovessero riservare altri colpi di scena. Sì, perché non è ancora detta l’ultima parola, nel senso che l’Alta Pressione potrebbe riuscire a mettere un freno alle velleità depressionarie e in tal modo dare il via alla bella stagione.

Vedremo, tanto entro qualche giorno avremo le risposte che stiamo cercando e saremo pronti a darvele. Risposte che potrebbero soddisfare o non soddisfare tanti di voi, ma questo è un altro discorso.