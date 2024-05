In un’epoca in cui l’universo era ancora nelle sue prime, tumultuose fasi, una generazione di stelle, denominate “Population III”, iniziò a brillare nei cieli oscuri. Queste stelle, formatesi poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, erano composte principalmente da idrogeno ed elio, essendo l’universo ancora privo di metalli pesanti. Gli astronomi ritengono che queste stelle fossero notevolmente più grandi e calde rispetto al Sole, raggiungendo temperature ben superiori ai 10.000 gradi Celsius, e avessero una vita relativamente breve a causa della loro massa.

Nonostante la loro importanza nella storia cosmica, le stelle di Population III non sono mai state osservate direttamente. Tuttavia, un team di ricercatori delle università di Yale e di Hong Kong ha recentemente proposto un metodo innovativo per individuarle indirettamente. Secondo gli studiosi, la chiave per rilevare queste antiche stelle risiede nei flare che hanno lasciato dietro di sé, in particolare quelli generati da eventi di distruzione mareale, quando una stella si avvicina troppo a un buco nero e viene strappata.

Il professor Priyamvada Natarajan, della Yale University, ha spiegato che i flare risultanti da questi eventi catastrofici sono estremamente luminosi e potrebbero essere rilevati anche a miliardi di anni luce di distanza. Questi flare hanno una “firma” distintiva che li rende riconoscibili agli astronomi, grazie alla loro durata prolungata e alla loro intensità. Inoltre, a causa dell’espansione dell’universo, la lunghezza d’onda della luce emessa da questi flare si estende, spostandosi dallo spettro ottico e ultravioletto verso l’infrarosso.

Gli strumenti moderni come il Telescopio Spaziale James Webb e il futuro Telescopio Spaziale Nancy Grace Roman sono essenziali per la rilevazione di questi flare in infrarosso. Il Telescopio Roman, in particolare, grazie alla sua capacità di osservare ampie aree del cielo e di penetrare profondamente nell’universo primordiale, è considerato uno strumento promettente per la scoperta di questi fenomeni.

La ricerca, pubblicata su “The Astrophysical Journal Letters”, suggerisce che i flare causati dagli eventi di distruzione mareale potrebbero essere uno dei pochi modi per inferire l’esistenza delle stelle di Population III. Questi risultati non solo ampliano la nostra comprensione delle dinamiche stellari nei primi giorni dell’universo ma aprono anche nuove strade per l’esplorazione cosmica.

L’importanza di queste scoperte risiede nella possibilità di osservare direttamente fenomeni che si sono verificati a distanze cosmiche quasi inconcepibili, offrendo una finestra unica sulle condizioni e i processi che hanno caratterizzato le prime epoche dell’universo. Con l’avanzare della tecnologia e l’arrivo di nuovi telescopi spaziali, gli astronomi sono sempre più vicini a svelare i misteri delle prime stelle, gettando luce su un periodo cruciale che ha definito la struttura e l’evoluzione del cosmo.