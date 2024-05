Inutile girarci attorno cari lettori, ma è ormai chiaro come il tempo non ne voglia proprio sapere di mettersi quieto, quanto meno sulle regioni del Nord e del Centro dove nei prossimi giorni saranno ancora tante le occasioni per nuove piogge e temporali.

La ragione principale di questa persistente turbolenza risiede nel flusso umido e instabile proveniente dall’Atlantico che, ancora molto basso in latitudine, continua a provocare frequenti fasi di maltempo alternate a brevissime parentesi più stabili.

Approfondendo le previsioni, emerge chiaramente che un potente vortice ciclonico, stabile ormai da giorni sul Regno Unito, ha determinato l’arrivo di una perturbazione che ha colpito l’Italia già da lunedì, causando piogge e temporali sparsi, soprattutto nelle regioni settentrionali.

Martedì, l’influenza della perturbazione si estenderà principalmente al Centro e al Sud della penisola, manifestando la sua forza maggiore sui rilievi e lungo la fascia adriatica. In parallelo, il Nord, a partire da ovest, beneficerà di un miglioramento delle condizioni atmosferiche, mentre le regioni tirreniche godranno di un clima più stabile.

Il giorno successivo, mercoledì 29, si presenterà come una giornata di relativa calma, grazie a un leggero rafforzamento della pressione atmosferica. Ciò nonostante, non mancheranno episodi di instabilità meteorologica, che si manifesteranno con fenomeni isolati sui rilievi alpini e lungo l’estensione dell’Appennino, sia centrale che meridionale.

Questa tregua sarà, tuttavia, di breve durata. Tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio, l’influenza del vortice atlantico si farà nuovamente sentire, portando una seconda perturbazione più intensa che colpirà in modo particolare le regioni del Nord e del Centro.

Le condizioni meteorologiche in queste aree si preannunciano estremamente instabili: si attendono piogge copiose e temporali di notevole intensità, che potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento e sporadiche grandinate.

Al contrario, il Sud sperimenta una situazione più tranquilla, con l’affermazione di un debole promontorio anticiclonico di origine africana che non solo garantirà una maggiore stabilità, ma contribuirà anche a un significativo aumento delle temperature.

Queste dinamiche segneranno l’avvicinamento a un fine settimana che vedrà l’Italia spaccata in due: al Nord e in parte al Centro si registrerà un contesto decisamente instabile, mentre al Sud prevarrà un’atmosfera più serena e calda, con condizioni meteorologiche che richiameranno un tipico scenario estivo.