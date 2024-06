Giustamente, d’altronde il prossimo sarà un mese cruciale per l’andamento meteo climatico della stagione primaverile. Vero è che poi ci sarà maggio e i mesi di maggio degli ultimi anni hanno portato spesso e volentieri tantissima pioggia. Ma le fondamenta di quel che potrebbe succedere a maggio si gettano ad aprile.

Sapete per quale motivo? Semplice. Aprile è il mese durante il quale il Vortice Polare sparisce ed al suo posto compare l’Anticiclone Polare.

Anticiclone che poi terrà botta sino all’Autunno, per poi lasciar strada nuovamente al Vortice Polare. Il processo che porta allo smantellamento di quest’ultimo può essere più o meno turbolento e da ciò dipendono le sorti della seconda parte di stagione. Ecco, diciamo che quest’anno sta avvenendo in maniera turbolenta.

Non a caso, lo si è scritto ampiamente, potremmo assistere a dinamiche estremamente interessanti già nelle prossime settimane. In primis nella seconda metà di marzo, dopodiché anche nel periodo Pasquale. Poi ci sarà tutto il mese di Aprile e le novità potrebbero essere rilevanti.

La nostra idea, che per alcuni conterà poco o nulla per altri di più, è che le condizioni meteo climatiche di aprile potrebbero essere veramente instabili. Instabili e fredde, ove per fredde intendiamo temperature inferiori alle medie stagionali. Già questa sarebbe una novità non da poco, consideriamo che da diversi anni a questa parte si fa davvero fatica a parlare di anomalie termiche negative.

Fatto sta che aprile, mai come quest’anno, potrebbe riservare dei veri e propri colpi di scena destinati a far parlare non poco della Primavera.

Una stagione che potrebbe essere davvero normale, una stagione che potrebbe ripagarci delle enormi delusioni patite nel corso dell’Inverno e prima ancora dell’Autunno. Anzi, anche delle delusioni della scorsa Estate e dei due Inverni precedenti. Perché diciamolo, da un po’ di tempo a questa parte nulla è più normale (climaticamente parlando).