Un recente studio ha scoperto che alcuni tipi di nuvole scompaiono durante le eclissi solari, fornendo una spiegazione al fenomeno. Questa scoperta potrebbe avere conseguenze significative per gli sforzi di ingegneria climatica.

La scomparsa delle nuvole cumulo

Durante le eclissi solari, è stato osservato che le comuni nuvole cumulo sopra la terra tendono a dissolversi quasi istantaneamente. “Dalla Terra, puoi contare le nuvole e guardarle sparire, ma questo fornisce solo prove aneddotiche”, ha spiegato Victor Trees, autore principale del nuovo studio, in una conferenza stampa. “Anche senza un’eclissi solare, le nuvole sono in costante cambiamento”.

Tuttavia, misurare scientificamente questo effetto non è stato semplice. Le misurazioni delle nuvole effettuate dai satelliti durante le precedenti eclissi solari non tenevano conto dell’ombra lunare parziale che rendeva le nuvole meno riflettenti, risultando in grandi macchie scure sulle mappe delle nuvole. Nel nuovo studio, un team che include scienziati della Delft University of Technology e del Royal Netherlands Meteorological Institute ha utilizzato un nuovo metodo per analizzare i dati delle eclissi precedenti, che incorporava calcoli accurati di quanto il Sole fosse oscurato dalla Luna sulla Terra.

Un nuovo metodo di analisi

“La maggior parte dell’eclissi solare consiste in un’eclissi parziale, dove c’è ancora molta luce all’esterno”, ha aggiunto Trees. “In questa eclissi parziale i satelliti ricevono abbastanza luce solare riflessa, dopo la correzione per l’oscuramento, per misurare in modo affidabile le nuvole”.

Il team ha applicato questo nuovo metodo a tre eclissi precedenti e ha scoperto che le nuvole cumulo iniziano a scomparire quando solo una piccola parte del Sole è eclissata dalla Luna.

“I nostri dati corretti rivelano che, sulle superfici terrestri in raffreddamento, le nuvole cumulo poco profonde iniziano a scomparire con oscuramenti solari molto piccoli (~15%)”, spiega il team nel loro articolo. “Le nostre simulazioni spiegano che la risposta delle nuvole è stata ritardata e iniziata con oscuramenti solari ancora più piccoli”.

Sopra l’oceano, le nuvole cumulo non scompaiono durante le eclissi solari parziali poiché la superficie non si raffredda tanto quanto la terra.

Le implicazioni per l’ingegneria climatica

“La scomparsa delle nuvole durante un’eclissi solare può essere spiegata dalla diminuzione dei flussi di calore sensibile (termico) e latente (umidità) dalla superficie allo strato atmosferico più basso, a causa della diminuzione della temperatura della superficie terrestre”, aggiunge il team nell’articolo.

Oltre a confermare la strana scomparsa delle nuvole cumulo (ma non di altre) durante le eclissi, il team ritiene che le loro scoperte potrebbero avere implicazioni per qualsiasi tentativo futuro di ingegneria climatica.

“Questo potrebbe essere un avvertimento per l’ingegneria climatica. Se in futuro oscuriamo il sole con soluzioni tecnologiche, potrebbe influenzare le nuvole”, ha aggiunto Trees. “Meno nuvole potrebbero in parte opporsi all’effetto inteso dell’ingegneria climatica, perché le nuvole riflettono la luce solare e quindi aiutano effettivamente a raffreddare la Terra”.

La pubblicazione dello studio

Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications Earth & Environment e rappresenta un passo importante nella comprensione delle dinamiche atmosferiche e delle potenziali ripercussioni delle azioni umane sul clima del nostro pianeta.