La collaborazione ​tra ‍la NASA e ‌SpaceX sta facendo passi ‍da gigante nelle missioni Artemis, con l’obiettivo di riportare gli esseri umani sulla Luna e di esplorare ulteriormente lo spazio. I recenti test ⁣si sono concentrati sul raggiungimento dell’orbita della navicella ‍spaziale ‍e ⁤sul trasferimento del propellente criogenico, essenziale per sostenere ​le missioni nello spazio profondo.

Nell’ambito della campagna Artemis della NASA, volta a riportare gli‍ esseri umani sulla Luna per il​ beneficio di ‌tutti, l’agenzia sta lavorando con SpaceX per ‌sviluppare ⁤il sistema‌ di atterraggio umano Starship (HLS) dell’azienda,⁢ che atterrerà gli astronauti vicino⁣ al Polo ‌Sud della Luna durante ‌le‌ missioni Artemis III ​e Artemis IV. ⁣Il ⁣14 ⁣marzo, SpaceX ‍ha lanciato il terzo test di volo integrato del suo booster Super Heavy e ‌dello stadio superiore ⁢Starship, un traguardo ⁢importante verso la fornitura alla NASA di un Starship HLS per le sue missioni Artemis.

Il⁤ booster Super Heavy,​ dotato di 33 motori Raptor alimentati da ‍metano liquido super-raffreddato⁢ e ossigeno liquido, ha‌ spinto la Starship, impilata sopra, dalla piattaforma di lancio orbitale Starbase dell’azienda alle 8:25 del⁤ mattino, ora locale. La Starship, utilizzando sei motori Raptor, si è separata dal booster ‍Super Heavy impiegando una tecnica di hot-staging‍ per accendere ⁤i motori prima della separazione, ​a ​circa tre minuti dal volo, ⁤in conformità con il piano di volo. Questo è stato il terzo test di volo del sistema integrato Super Heavy-Starship.

“Con ogni test di volo, SpaceX tenta obiettivi sempre più ambiziosi per Starship‍ per⁤ imparare il più possibile per⁢ lo sviluppo futuro dei sistemi di missione. La possibilità di testare⁢ sistemi e processi​ chiave​ in scenari di volo come⁢ questi test integrati permette sia ‌alla NASA che a SpaceX ‌di‍ raccogliere⁤ dati ‍cruciali necessari per il continuo sviluppo di⁣ Starship HLS”, ha detto Lisa Watson-Morgan, responsabile del programma HLS presso il ⁤Marshall Space Flight Center della NASA in Huntsville, Alabama.

Questo test ha raggiunto diversi⁤ importanti‌ primati che contribuiranno allo sviluppo di Starship per le missioni di atterraggio lunare Artemis.‌ La navicella spaziale ​ha ⁣raggiunto l’orbita‌ prevista e Starship ha ⁣completato la combustione ‍di‍ ascesa per tutta la durata.

Un obiettivo strettamente legato⁤ alle future ‍operazioni ⁣Artemis è il trasferimento di ⁣migliaia‌ di libbre di propellente criogenico tra i serbatoi interni durante la fase di coast della‍ navicella spaziale,⁣ come parte degli award ​Tipping Point 2020 ⁤del Directorate delle​ Missioni Tecnologiche Spaziali della⁣ NASA. Le operazioni di​ dimostrazione del trasferimento del propellente sono⁣ state completate e‍ il team NASA-SpaceX sta attualmente esaminando i​ dati di volo ricevuti. Questa dimostrazione tecnologica ⁢Tipping Point⁢ è una delle oltre 20 attività di sviluppo che la NASA sta intraprendendo per risolvere le sfide dell’uso dei fluidi​ criogenici durante ‌le​ future⁤ missioni.

Come passo ⁤fondamentale per comprendere⁢ come il propellente super-raffreddato si muove all’interno dei serbatoi quando i motori si spengono e come quel movimento​ influisce ⁢sulla stabilità di Starship mentre è ⁤in orbita, gli ingegneri studieranno i dati dei‌ test di‌ volo per ⁢valutare le prestazioni dei ‍propulsori che controllano l’orientamento di​ Starship nello spazio. Sono ​anche interessati a saperne di più su come il movimento del fluido all’interno⁣ dei serbatoi può​ essere⁤ stabilizzato per massimizzare l’efficienza del trasferimento del ​propellente e garantire che i motori ‍Raptor ricevano ⁣le ‌condizioni ​di propellente necessarie per supportare il riavvio in orbita.

“Immagazzinare e trasferire propellente⁢ criogenico in orbita non⁤ è mai stato tentato su ​questa scala prima d’ora”, ha⁢ detto ​Jeremy Kenny, project⁣ manager‌ del​ Portfolio di Gestione ‌dei Fluidi Criogenici​ della NASA ‌presso Marshall. ‍”Ma questa è una tecnologia⁤ rivoluzionaria che ⁢deve essere sviluppata e maturata per le missioni scientifiche ed esplorative sulla Luna, su Marte e per quelle⁢ che si avventureranno ancora più in profondità nel⁤ nostro ‌sistema solare.”

Sotto la campagna Artemis della NASA, l’agenzia farà‍ atterrare la prima donna, la prima persona ⁢di colore e ‍il primo astronauta⁣ partner internazionale sulla superficie lunare‍ e si preparerà per le spedizioni ​umane su⁣ Marte. I sistemi di atterraggio‌ umano commerciali sono fondamentali​ per l’esplorazione dello spazio‌ profondo, insieme al razzo Space ​Launch ⁢System, ⁤alla ‍navicella spaziale⁤ Orion,​ alle tute spaziali ⁤avanzate e ai⁢ rover,‍ ai sistemi di esplorazione terrestre e alla stazione spaziale Gateway.