Un recente studio condotto dall’Università di Essex ha scoperto che un sorriso fugace può rendere i volti neutri più felici, utilizzando la stimolazione elettrica per influenzare la percezione emotiva. Questa ricerca apre nuove strade per comprendere il feedback facciale e sviluppare trattamenti per i disturbi dell’espressione emotiva.

Sorridere per un brevissimo istante rende le persone più propense a percepire la felicità in volti inespressivi, secondo quanto rivelato dalla nuova ricerca dell’Università di Essex.

Lo studio, guidato dal Dr. Sebastian Korb, del Dipartimento di Psicologia, mostra che anche un debole sorriso fugace rende i volti più gioiosi. L’esperimento pionieristico ha utilizzato la stimolazione elettrica per provocare sorrisi ed è stato ispirato da fotografie rese famose da Charles Darwin.

Una corrente indolore ha manipolato i muscoli momentaneamente in azione, creando un breve sorriso incontrollabile.

Innovazione nella percezione emotiva

Questa è la prima volta che la stimolazione elettrica facciale si è dimostrata in grado di influenzare la percezione emotiva.

Il Dr. Korb spera che la ricerca possa esplorare potenziali trattamenti per la depressione o disturbi che influenzano l’espressione, come il Parkinson e l’autismo.

Egli ha affermato: “La scoperta che un’attivazione controllata, breve e debole dei muscoli facciali può letteralmente creare l’illusione della felicità in un volto altrimenti neutro o addirittura leggermente triste, è rivoluzionaria. È rilevante per i dibattiti teorici sul ruolo del feedback facciale nella percezione delle emozioni e ha potenziale per future applicazioni cliniche.”

Il Dr. Korb ha utilizzato una versione modernizzata di una tecnica sviluppata per la prima volta nel XIX secolo dal medico francese Duchenne de Boulogne.

Darwin pubblicò disegni del lavoro di Duchenne in “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali”, la sua terza opera principale sull’evoluzione. Tuttavia, la tensione è stata ridotta per i nuovi esperimenti per garantire la sicurezza dei partecipanti e controllare meglio i sorrisi.

Metodologia e risultati dell’esperimento

Utilizzando i computer, il team è stato in grado di controllare l’inizio dei sorrisi con precisione al millisecondo. In totale, 47 persone hanno partecipato allo studio dell’Essex, pubblicato in “Social Cognitive and Affective Neuroscience”.

Ai partecipanti sono stati mostrati avatar digitali e gli è stato chiesto di valutare se sembrassero felici o tristi. Nella metà dei casi, i muscoli del sorriso sono stati attivati all’inizio del volto. È emerso che produrre un debole sorriso per 500 millisecondi era sufficiente per indurre la percezione della felicità.

Il Dr. Korb afferma che i risultati aiutano a comprendere il feedback facciale e spera di espandere lo studio.

Egli ha detto: “Attualmente stiamo conducendo ulteriori ricerche per esplorare ulteriormente il fenomeno in partecipanti sani. In futuro, tuttavia, speriamo di applicare questa tecnica per esplorare il riconoscimento delle emozioni facciali, per persone con condizioni come il Parkinson, che si sa abbiano una ridotta mimica facciale spontanea e un riconoscimento delle emozioni facciali compromesso. Inoltre, abbiamo pubblicato linee guida per consentire ad altri ricercatori di iniziare in sicurezza a utilizzare la stimolazione elettrica dei muscoli facciali.”

