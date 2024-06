Il futuro dell’Artico⁤ potrebbe essere molto più caldo di quanto⁤ si pensasse in precedenza.⁣ Uno studio dell’Università del Colorado Boulder prevede che l’Artico potrebbe sperimentare giorni estivi ⁢senza ghiaccio ‍molto prima del previsto, forse già nei prossimi anni. Questo potrebbe accadere tra la fine degli anni ’20 e gli anni ’30 in⁣ tutti gli ⁢scenari di emissione. ⁤La ricerca ⁣sottolinea la necessità‍ critica‌ di ridurre‍ le emissioni per mitigare l’impatto sulla fauna selvatica artica, sulle comunità costiere e sul clima globale, evidenziando anche ‌la resilienza del ghiaccio marino artico a riprendersi rapidamente con una riduzione dell’anidride carbonica atmosferica.

Secondo‌ lo studio, l’Artico‍ potrebbe sperimentare giorni estivi quasi completamente privi di‌ ghiaccio marino entro i prossimi⁢ anni. ‍I risultati, pubblicati sulla rivista⁣ Nature Reviews Earth & Environment, suggeriscono⁤ che il primo giorno senza ghiaccio nell’Artico potrebbe ​verificarsi⁣ oltre 10 anni prima‍ delle previsioni precedenti, che​ si concentravano su quando la regione sarebbe stata priva di ghiaccio per⁤ un mese o più. La tendenza rimane coerente in tutti gli scenari di emissioni ⁢future.

Entro la metà del secolo, ‍è probabile‌ che l’Artico veda un intero mese ⁣senza ghiaccio galleggiante durante settembre, quando la copertura di ghiaccio marino della regione è al ‌minimo. Alla fine del secolo, la ‌stagione senza ghiaccio potrebbe durare diversi⁢ mesi all’anno,⁢ a seconda degli scenari di emissioni future. Ad ⁣esempio, in ‌uno scenario di​ alte emissioni, o ​business-as-usual, la regione più settentrionale del pianeta potrebbe diventare costantemente priva di ghiaccio ⁢anche in ⁢alcuni mesi‍ invernali.

Per gli scienziati, un Artico senza ghiaccio non significa che non ci ⁤sarebbe ghiaccio nell’acqua. Invece, ⁣i ricercatori dicono che l’Artico‌ è ⁤senza ghiaccio‌ quando l’oceano ha meno di 1 milione di chilometri quadrati di ghiaccio. La soglia rappresenta meno del ​20% di ciò che era la copertura minima stagionale di ghiaccio della‌ regione negli anni ’80. Negli ultimi anni, l’Oceano ​Artico aveva circa 3,3 milioni di‍ chilometri quadrati di superficie di ghiaccio marino al suo minimo a settembre.

Alexandra ​Jahn,⁤ professoressa associata di scienze atmosferiche​ e oceaniche e membro dell’Istituto‌ di Ricerca Artica e Alpina ‍dell’Università del Colorado Boulder, si è​ proposta di analizzare la letteratura esistente sulle proiezioni del ghiaccio marino. Lei e i suoi collaboratori hanno anche‍ analizzato i dati sulla copertura del ghiaccio marino da modelli climatici computazionali per valutare come l’Artico⁣ potrebbe cambiare ‍quotidianamente ⁣in ⁤futuro.

Hanno scoperto ⁢che il primo giorno in cui la ⁢copertura di ghiaccio marino scende al di sotto ​della soglia di 1⁤ chilometro quadrato si ‍verificherebbe ⁣in ⁢media quattro anni prima delle medie mensili, ma potrebbe verificarsi fino a 18 anni prima.

“Quando si tratta⁤ di comunicare ciò che gli ‍scienziati si aspettano che accada nell’Artico, è importante prevedere quando potremmo⁤ osservare le prime condizioni ⁤senza ghiaccio nell’Artico, che appariranno nei dati satellitari giornalieri”, ha ⁣detto Jahn.

Il team ha proiettato⁤ che l’Oceano Artico⁣ potrebbe diventare senza ghiaccio per la⁤ prima volta in ​un giorno di fine ​agosto o inizio settembre tra gli anni ’20 e gli anni ’30 in tutti ⁢gli ‍scenari di emissione.

Jahn ha affermato che le emissioni di gas serra sono i principali contributori⁣ alla perdita di ghiaccio ​marino. Una diminuzione della copertura di ⁤neve e⁣ ghiaccio aumenta ⁤la quantità di calore assorbita dall’oceano dalla luce solare,⁤ esacerbando lo scioglimento del ghiaccio e il riscaldamento nell’Artico.

Il declino del‍ ghiaccio marino ha impatti significativi sugli ‍animali artici che si affidano al ghiaccio‌ marino per sopravvivere, tra‌ cui foche ⁤e orsi polari. Inoltre, man mano che l’oceano ‌si riscalda, i ricercatori sono⁣ preoccupati che pesci non⁤ nativi possano trasferirsi nell’Oceano Artico. L’impatto di queste specie invasive sugli ecosistemi locali rimane poco chiaro.

La perdita di ⁤ghiaccio marino rappresenta anche un rischio ⁢per ‍le comunità che vivono vicino alla regione costiera.⁤ Il ghiaccio marino svolge un ruolo significativo nell’ammortizzare gli impatti delle onde oceaniche sulla terra‍ costiera, ha detto Jahn. Con il ritiro del ghiaccio⁢ marino,‍ le onde oceaniche diventerebbero più grandi, causando l’erosione costiera.

Sebbene un Artico senza ghiaccio sia inevitabile, Jahn ha detto che i livelli futuri di emissioni determineranno‌ ancora la frequenza ​con cui si verificano le condizioni. In uno scenario di emissioni intermedie, un percorso su cui si trova attualmente ‍la società, l’Artico potrebbe⁢ diventare senza⁢ ghiaccio solo durante la tarda estate e l’inizio dell’autunno da agosto a⁣ ottobre. Ma⁢ nello scenario di emissioni più elevate, l’Artico potrebbe ‌essere senza ghiaccio⁤ fino a nove mesi entro ⁤la fine di questo secolo.

“Questo⁢ trasformerebbe l’Artico in un ambiente completamente diverso, da un Artico⁢ estivo bianco a ⁣un Artico blu.‍ Quindi,⁣ anche se le condizioni senza ghiaccio sono inevitabili, dobbiamo comunque mantenere le nostre emissioni il‍ più basse⁢ possibile per evitare ⁣condizioni prolungate ⁣senza ghiaccio”, ha detto Jahn.

La buona notizia: il ghiaccio marino artico è⁣ resiliente⁣ e⁤ può tornare rapidamente se l’atmosfera si raffredda.

“A differenza della calotta di ghiaccio in Groenlandia che ha impiegato migliaia di anni a formarsi, anche se sciogliamo tutto il ghiaccio marino artico, se‍ poi​ riusciamo a capire come rimuovere l’anidride​ carbonica dall’atmosfera in futuro per invertire il riscaldamento, il ghiaccio marino tornerà entro un decennio”, ha ⁢detto Jahn.