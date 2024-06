Un’antica isola sommersa nell’Oceano Atlantico potrebbe nascondere immense riserve di elementi di terre rare e altri minerali preziosi. Conosciuta come Rio Grande Rise (RGR), questa piattaforma continentale sommersa si è formata come una cresta vulcanica circa 40 milioni di anni fa ed era un tempo una vasta massa terrestre tropicale ricoperta di vegetazione.

Situata a circa 1.200 chilometri dalla costa del Brasile, la RGR si estende su circa 150.000 chilometri quadrati del fondale marino a profondità che variano dai 700 ai 2.000 metri. L’ipotesi che la cresta potesse essere stata un’isola è stata avanzata per la prima volta nel 2018 e ora è stata confermata grazie a una nuova analisi dei suoli dragati dalla parte occidentale della RGR.

Valutando le proprietà mineralogiche, geochimiche e magnetiche del sedimento, gli autori dello studio rivelano che il campione è principalmente composto da argilla rossa che corrisponde alla caratteristica “terra rossa” (terra roxa) trovata in molte parti dello stato di São Paulo. All’interno del suolo, i ricercatori hanno rilevato numerosi minerali tipici delle alterazioni delle rocce vulcaniche, tra cui magnetite ossidata, ematite, goethite e caolinite.

Questi risultati indicano che l’argilla si è formata a seguito di un’intensa alterazione chimica delle rocce vulcaniche in un clima caldo e umido con vulcani attivi. Basandosi su questa analisi, i ricercatori concludono che la RGR era esposta agli elementi durante l’Eocene, che durò fino a circa 35 milioni di anni fa e fu caratterizzato da condizioni tropicali.

“La nostra ricerca e analisi ci ha permesso di determinare che era effettivamente un’isola”, ha spiegato l’autore dello studio Luigi Jovane. “Dal punto di vista geologico, abbiamo scoperto che l’argilla si è formata dopo l’ultima attività vulcanica avvenuta 45 milioni di anni fa. La formazione risale quindi a un periodo compreso tra 30 e 40 milioni di anni fa. E deve essere stata formata come risultato di queste condizioni tropicali”, aggiunge.

Ricerche precedenti hanno anche rivelato che l’isola sommersa è ricca di minerali preziosi come cobalto, litio e nichel, oltre a elementi della terra rara molto ricercati come il tellurio. Dato che questi materiali sono componenti chiave delle nuove tecnologie che guidano la transizione lontano dai combustibili fossili, c’è comprensibilmente un grande interesse nell’estrazione delle ricchezze naturali della RGR.

Situata in acque internazionali, la cresta è attualmente governata dall’Autorità Internazionale dei Fondi Marini, sebbene il governo brasiliano abbia richiesto che la propria piattaforma continentale venga legalmente estesa per includere la RGR. In realtà, una tale richiesta ha poche possibilità di essere approvata, poiché la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) stabilisce che una nazione può possedere non più di 200 miglia nautiche di territorio marino oltre la propria costa.

“Per sapere se le risorse possono essere estratte in modo sostenibile dal fondale marino, dobbiamo analizzare la sostenibilità e gli impatti di questa estrazione”, afferma Jovane. “Quando si interferisce con un’area, bisogna sapere come questo influenzerà animali, funghi e coralli, e comprendere l’impatto che si avrà sui processi cumulativi coinvolti”, dice.

Lo studio è pubblicato sulla rivista Scientific Reports.