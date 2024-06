L’arrivo della primavera è‌ alle porte, ma per più di ⁢metà degli Stati Uniti, l’ultima giornata di inverno sarà caratterizzata da un’ondata ⁤di freddo che arriva direttamente dal Canada. Dopo‍ aver assaporato temperature primaverili, milioni di persone dovranno affrontare un brusco ritorno al freddo.

La primavera inizia ‌ufficialmente martedì, ma non sembrerà così per⁤ più di 23‌ milioni di persone nel Sud-Est degli Stati Uniti,⁣ che si trovano ​attualmente​ sotto l’allerta di⁤ gelo e avvisi‌ di congelamento‍ che ⁢si estendono dall’Arkansas al North ​Carolina. Questi avvisi includono città come Little Rock in Arkansas, Memphis⁣ nel Tennessee, Birmingham e Montgomery ⁣in Alabama, Atlanta in Georgia e Charlotte nel ​North Carolina.

Oltre⁤ all’aria fredda, nevicate abbondanti, comprese quelle causate dall’effetto lago, ​potrebbero rallentare i​ viaggi​ dai Grandi Laghi al⁣ Nord-Est ​e in alcune‍ parti degli Appalachi ⁢centrali ​per la prima metà ⁤della nuova settimana lavorativa. Questo ultimo ciclo di ​maltempo invernale arriva mentre un‌ potente sistema di bassa pressione si muove attraverso il Canada, che favorirà lo‌ sviluppo di nevicate abbondanti e pericolose raffiche di neve attraverso la‌ regione dei Grandi Laghi per la prima metà ‌della settimana.

L’aria fredda ‍che attraversa la regione e si muove sopra i Grandi‍ Laghi relativamente caldi aiuterà a sviluppare forti nevicate per la Penisola Superiore del Michigan e ‍l’altopiano di Tug Hill nel centro di ⁣New York, che potrebbero⁤ vedere diversi centimetri di neve prima che il ⁤maltempo invernale‍ si allontani dalla regione.

Il Centro di Previsione del Tempo della NOAA (WPC) ha⁣ affermato che le possibilità di nevicate si estenderanno ‍anche alle parti montuose degli Appalachi centrali ⁤lunedì e martedì. Un fronte freddo ‍spingerà anche verso ⁣sud e attraverso il Sud-Est ⁣entro lunedì, portando con sé aria​ molto ⁢più fredda.

Quindi, quanto freddo ​farà⁢ nel Sud-Est? Molto freddo. Le previsioni delle temperature minime scenderanno tra ⁤i‌ -6 e ⁤i 0 ⁣gradi Celsius dal Midwest​ alla Valle del Tennessee lunedì e poi nel medio Sud ​e Sud-Est entro martedì. “La ⁣vegetazione in⁢ queste regioni è suscettibile a danni da gelo/congelamento a causa delle temperature relativamente miti di fine inverno, quindi⁤ qualsiasi pianta sensibile‌ non protetta potrebbe essere danneggiata o uccisa”, ha avvertito il WPC.

Anche il⁤ Nord-Est non sfuggirà al freddo di fine ‍stagione. Le​ previsioni delle temperature minime scenderanno anche tra ⁢i -6 e i 0 gradi⁣ Celsius per ⁢la prima metà della settimana, con città come Pittsburgh, ‍Syracuse a New York e Burlington nel ‍Vermont che scenderanno sotto lo zero ‍fino a⁢ mercoledì.

L’aria più‍ calda tornerà lentamente negli Stati Uniti ‌con⁣ l’inizio della primavera, ‍ma‍ non prima che 180⁢ milioni di‍ persone sentano il ⁤freddo invernale di fine stagione lunedì.‍ Più⁣ di 150 milioni sentiranno ancora ⁢il ⁣freddo martedì e quasi 90 milioni rimarranno al ‌di sotto della media mercoledì.