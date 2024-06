Il ‍quartiere di Guaratiba, situato nella zona ovest di​ Rio de ⁢Janeiro, ‍ha registrato una temperatura percepita di 62,3 °C⁢ alle 09:55 di domenica⁣ 17 marzo 2024, segnando il valore più alto dal momento in cui è stato istituito il Sistema di ⁣Allerta di Rio nel‍ 2014. Il calore intenso, aggravato dall’alta umidità, ha portato ​ad un aumento della frequentazione di spiagge e piscine nonostante le segnalazioni di ⁢carenza d’acqua.

Il dato record è stato confermato dal Centro Operativo di Rio (COR). La sensazione termica, come definita nel rapporto⁤ del COR, è una misura ⁤derivata sia dalla temperatura che‍ dall’umidità relativa. Questo indice è progettato per rappresentare quanto caldo l’ambiente sembri agli esseri umani, tenendo conto ​dell’influenza⁢ dei ⁣livelli di umidità ‌sulla percezione della temperatura. In condizioni di alta umidità, l’efficienza del corpo ⁣nel raffreddarsi attraverso l’evaporazione del sudore è ridotta, portando ad una ⁢maggiore sensazione ⁢di calore.

Le caratteristiche geografiche della regione di⁣ Guaratiba favoriscono temperature e umidità relativa elevate,‌ specialmente al mattino, ha affermato il⁤ COR. ⁢”La regione è umida a causa ‌della sua vicinanza all’oceano ⁣ed è solitamente influenzata‌ da venti caldi provenienti dal nord al mattino.”

Il Dipartimento della‌ Salute Municipale⁢ ha esortato i residenti a proteggersi dal calore intenso, evitare attività all’aperto tra le 10:00 e le 16:00 e mantenere⁤ un’adeguata idratazione.

Mentre molti residenti cercavano sollievo in spiagge e piscine, alcuni di loro​ hanno espresso preoccupazioni per‍ l’insufficiente approvvigionamento ⁤d’acqua ‌per bere e fare il bagno.

Il record di ieri di 62,3 °C ⁣segue da vicino i ⁣60,1 °C registrati alle 10:20 del 16 marzo 2024, ⁣e i 59,7 °C alle 08:05 del 18 novembre 2023. La quarta misurazione più alta è stata di 59,5 °C alle 11:45 del 17 gennaio 2024, mentre la quinta è stata di 59,3 °C alle 10:20 del 17 novembre 2023.