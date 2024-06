In quest’avvio di settimana c’è una perturbazione a condizionare il meteo su parte d’Italia, ma il suo passaggio si rivelerà rapido. La Primavera sembra davvero in rampa di lancio, con l’anticiclone di matrice subtropicale pronto a tornare prepotentemente alla carica.

Già da martedì 19 il bel tempo riconquisterà gran parte d’Italia, a parte qualche ultimo scroscio di pioggia sulle regioni adriatiche e al Sud. Il tempo migliorerà rapidamente nella seconda parte della giornata. Finora l’anticiclone era rimasto nettamente defilato, mentre ora si ripropone a invadere l’area del Mediterraneo.

Nei giorni di metà settimana ci attende una vera e propria esplosione di Primavera, in quanto l’Italia sarà pienamente immersa nel promontorio anticiclonico subtropicale. Questo anticiclone si accompagnerà ad un flusso d’aria più calda di matrice nord-africana.

Il richiamo caldo sarà dettato dalla concomitante presenza di una saccatura atlantica, ben ad ovest dell’Italia, che isolerà una figura di bassa pressione sulla Penisola Iberica. Questo vortice non sarà però in grado di sfondare sull’Italia.

Primo exploit delle temperature, ma nel weekend clamoroso ribaltone

Gli effetti principali di questa rimonta anticiclonica saranno legati ad un aumento delle temperature, che per la prima volta potranno superare i 20 gradi in molte località d’Italia, anche al Centro-Nord. I picchi più elevati, di 24-25 gradi, sono attesi sulle due Isole Maggiori.

L’anticiclone non sarà tuttavia in grado di durare a lungo e bisognerà fare i conti con un nuovo affondo di correnti instabili dal Nord Europa. Un modesto fronte si addosserà alle Alpi alla fine di giovedì 21, per poi valicarle e scivolare verso il Centro-Sud nella prima parte di venerdì 22 con rapidi rovesci.

Questo primo impulso perturbato farà poi da apripista ad un cambiamento molto più importante per il weekend delle Palme, quando l’Italia potrebbe essere coinvolta da un affondo perturbato più organizzato. In questo caso, tra sabato e domenica, ci attendiamo maltempo molto più corposo.

Le temperature potrebbero calare vertiginosamente su parte d’Italia, specie al Centro-Nord, con il ritorno della neve prima sulle Alpi e poi in Appennino. Il Sud Italia potrebbe rimanere ancora inizialmente sotto l’influenza calda africana, prima che l’aria più fredda nordica dilaghi anche in queste zone.