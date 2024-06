L’Italia si appresta ad affrontare una fase meteorologica molto variabile, caratterizzata da un susseguirsi di condizioni climatiche mutevoli. Dopo un periodo in cui il bel tempo ha prevalso, offrendo cieli sereni e temperature gradevoli, il paese si trova ora a dover gestire l’arrivo di una nuova perturbazione che promette di portare piogge e instabilità, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali, lungo il versante adriatico. L’arrivo di questo modesto fronte instabile è previsto per la giornata di Lunedì 18, con residui effetti nel corso di Martedì.

Tuttavia, a partire dal 20 marzo, giorno che segna l’inizio della primavera, si assisterà a un progressivo rafforzamento dell’alta pressione che porterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Questo cambio di scenario dovrebbe garantire un clima prevalentemente soleggiato su gran parte della penisola, con la possibilità di qualche passaggio nuvoloso residuo, ma con precipitazioni che si preannunciano essere molto rare o addirittura assenti.

Nonostante queste previsioni confortanti, gli esperti mettono in guardia: la stabilità potrebbe essere solo di breve durata. Secondo le ultime tendenze del modello ECMWF, il bel tempo potrebbe persistere fino al 22 o al massimo 23 marzo. Successivamente, una vasta depressione nord-atlantica, alimentata da correnti d’aria fredda in quota, potrebbe compromettere nuovamente la stabilità atmosferica. Questa perturbazione, di ampie dimensioni, si prevede possa penetrare nel bacino del Mediterraneo, dando vita a una profonda circolazione depressionaria. La traiettoria e la dinamica di questo sistema sono ancora incerte, ma le previsioni attuali suggeriscono che potrebbe avere un impatto significativo sull’Italia.

Nel periodo compreso tra il 24 e il 26 marzo, si prevede che il maltempo colpirà una vasta area della penisola, iniziando dal centro-nord e, successivamente, potenzialmente anche il sud, se la depressione dovesse avvicinarsi sufficientemente alle regioni meridionali. Inizialmente, queste aree potrebbero sperimentare un aumento delle temperature a causa di un richiamo caldo pre-frontale, generato dall’avanzata della depressione sull’Europa e l’area mediterranea occidentale.

Il rischio maggiore associato a questa situazione è rappresentato dalla possibilità di assistere a fenomeni meteorologici di forte intensità, inclusi temporali, a causa dei notevoli contrasti termici tra masse d’aria marcatamente diverse. Questi eventi potrebbero causare disagi significativi in varie zone della penisola. Per il momento, preferiamo non entrare troppo nei dettagli, in attesa di aggiornamenti futuri che permetteranno di analizzare con maggiore precisione le caratteristiche e l’evoluzione di questa insidiosa perturbazione.