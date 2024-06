La popolazione mondiale raggiungerà il suo‌ apice nel 2080, ⁤con oltre⁢ 10,13 miliardi di persone sulla Terra, prima di iniziare a diminuire. Questa è la previsione rilasciata ​questo mese da un aggiornamento al ⁣dataset interattivo realizzato dalle organizzazioni di ricerca austriache, l’Istituto‌ Internazionale per l’Analisi dei Sistemi Applicati (IIASA) e il Wittgenstein Centre⁣ for Demography and ‌Global Human Capital.

Le proiezioni precedenti di questi gruppi di ricerca prevedevano che la popolazione mondiale avrebbe raggiunto il picco nel 2070 con 9,7 miliardi di persone. ‍Tuttavia, l’ultimo dataset mostra un picco di popolazione più tardo e più alto a causa delle riduzioni della mortalità e‌ di un declino della fertilità più lento del previsto nei paesi ad alta fertilità, secondo l’IIASA.

Il ⁤Wittgenstein‍ Centre Human Capital Data Explorer consente agli utenti di cercare proiezioni della popolazione per paese, età, sesso e tenendo conto del livello di istruzione. ⁤Dopo aver raggiunto il picco ⁤nel 2080 con 10,13 miliardi, il dataset mostra un declino della popolazione entro l’anno ⁣2100 a 9,88 miliardi.

I ricercatori sottolineano che nei prossimi ⁤30 anni, oltre il 60% della popolazione avrà un’istruzione secondaria​ superiore. “In media, la‌ popolazione nelle proiezioni sarà molto ⁤più istruita di quella attuale perché le coorti più giovani sono meglio‍ istruite di quelle più anziane‌ praticamente⁣ ovunque.

Le proiezioni del​ Wittgenstein Centre prevedono che la popolazione degli Stati Uniti supererà i 404 milioni entro il 2080. La crescita della popolazione dovrebbe rallentare nei prossimi 30 anni negli Stati Uniti a causa dei tassi‌ di fertilità​ e della popolazione di 65‌ anni e più che ⁣supera la crescita dei gruppi di età più giovani, secondo l’Ufficio del Bilancio del Congresso degli Stati Uniti.

Secondo le proiezioni dell’ufficio, la popolazione degli Stati Uniti è attualmente⁢ di 342 milioni nel 2024 e dovrebbe crescere a 383 milioni nei prossimi 30 anni.