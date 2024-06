Perché alcune famiglie vedono nascere più gemelli rispetto ad altre? I gemelli identici sono una sorpresa casuale, ma gli scienziati sanno che i gemelli non identici (o fratelli) hanno un legame genetico. Tuttavia, trovare i geni specifici coinvolti è stata un’altra storia. Ora, una nuova ricerca ha individuato sette geni, e un test per essi potrebbe non solo aiutare a determinare le tue possibilità di avere gemelli, ma anche rivelare indizi sulla tua fertilità.

“È noto da tempo che i gemelli fratelli hanno una base genetica, con gemelli non identici che spesso si verificano in alcune famiglie”, ha affermato il professor Nick Martin, autore principale dello studio e professore presso il QIMR Berghofer Medical Research Institute. “Tuttavia, identificare i fattori genetici che causano i gemelli fratelli è stato come cercare un ago in un pagliaio.”

Ma i progressi tecnologici hanno fatto la differenza. Arrivati all’inizio del millennio, i chip genetici – o microarray di DNA, come sono anche noti – hanno reso possibile monitorare l’espressione di migliaia di geni contemporaneamente.

“Abbiamo combinato dati da cinque studi indipendenti in Australia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Regno Unito e Islanda su 8.265 madri di gemelli dizigotici spontanei e 264.567 controlli, così come dati indipendenti su gemelli dizigotici del Regno Unito, Finlandia e Svezia”, ha spiegato il professor Martin, che ha portato all’identificazione di quasi un milione di varianti geniche su tutti i 23 cromosomi umani.

Il team di scienziati ha poi confrontato le frequenze di queste varianti tra madri di gemelli fratelli, gemelli fratelli stessi e madri di figli unici in un tipo di analisi chiamata studio di associazione genome-wide, o GWAS.

Alla fine, sette geni si sono distinti. Cinque di essi sono già noti per avere ruoli nel percorso dell’ormone follicolo-stimolante (FSH), che è una parte chiave del sistema riproduttivo femminile, ma due non erano mai stati precedentemente associati alla possibilità di partorire gemelli.

“Questo è solo l’inizio”, ha detto il professor Martin. “Abbiamo isolato sette geni ma sappiamo che ce ne sono altri da trovare. Man mano che il numero di madri nel nostro studio aumenta, saremo in grado di identificare più geni e prevedere quali donne possono essere super-fertili e inclini ad avere gemelli.”

D’altra parte, i test genetici basati su questi risultati potrebbero anche avere il potenziale per identificare donne che potrebbero avere difficoltà a concepire. Questo aspetto della ricerca è stato particolarmente importante per la partecipante allo studio Saskia Bollmann, che è stata la prima nella sua famiglia ad avere gemelli quando sono nati Max e Pip, di due anni.

“Capisco che la propensione ad avere gemelli è anche legata alla fertilità, e abbiamo visto molti amici lottare con la fertilità, quindi da quel punto di vista questa ricerca è molto importante”, ha detto Bollmann.

Lo studio è pubblicato sulla rivista Human Reproduction.