Attenzione, urge un aggiornamento circa le ipotesi meteo climatiche del periodo pasquale. La Pasqua, si sa, è una festività che porta tanti vacanzieri – italiani e non – nelle nostre splendide località turistiche.

Il ponte, perché di ponte si tratta, fa sì che mare e montagna, ma anche campagne e città d’arte, si riempiano di tantissime persone alla ricerca di momenti di relax. Ed allora capite bene che sapere quale sarà il meteo atteso è importantissimo, per non dire imprescindibile. A tal proposito dobbiamo dirvi che le novità non mancano.

Novità dettate da un’atmosfera non certo incline alla stabilità persistente. Anche negli ultimi giorni, benché l’Anticiclone Africano stia provando in tutti i modi a prendere il sopravvento, abbiamo visto transitare alcune perturbazioni. Blande, sì, ma localmente capaci di dar luogo a fenomeni di una certa consistenza.

Ed è quel che accadrà anche in settimana, una settimana che potrebbe concludersi all’insegna del cambiamento, anzi all’insegna di una vera e propria svolta. Sì, perché proprio l’Anticiclone potrebbe estendersi verso nord e così facendo andrebbe a stoppare temporaneamente la circolazione atlantica.

Che vuol dire? Che potrebbe attivarsi uno scambio meridiano, ovvero aria fredda potrebbe puntare il Mediterraneo. Certo, il prossimo weekend non sarà Pasqua ma qualora dovesse realizzarsi il colpo di coda invernale rischierebbe di avere ripercussioni importanti anche nella settimana pre-festiva.

Potrebbero spalancarsi le porte per ulteriori affondi depressionari provenienti da nord, quindi dal Circolo Polare Artico, affondi che vista la pregressa situazione ciclonica potrebbero puntare decisi il Mediterraneo.

Ed ecco che a quel punto le condizioni meteorologiche si mostrerebbero un bel po’ instabili, anche più fredde del normale con possibilità di ulteriori nevicate sui rilievi ed anche a quote relativamente basse. Relativamente basse per il periodo, questo sia chiaro fin da subito. Non aspettiamoci neve in pianura, a meno che non succeda qualcosa di davvero insolito e che al momento è totalmente imprevedibile.