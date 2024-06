Negli ultimi tempi ne abbiamo letto di ogni… Ricorderete, perché è storia recentissima, che s’è parlato del cambiamento delle condizioni meteo climatiche ipotizzando un dominio incontrastato dell’Anticiclone. Ovviamente non qui, in questa sede s’è sempre detto che non c’era il rischio persistenza.

Ecco, appunto, quel rischio non c’è. Basterebbe dare un’occhiata a qualsiasi modello previsionale per rendersi conto che la situazione è tutt’altro che stabile. D’altronde se negli ultimi giorni si sono verificati locali precipitazioni – alcune intense – un motivo ci sarà, non credete?

Il motivo è che l’Anticiclone, pur trattandosi come al solito di quello africano, non è su di noi ma è sbilanciato a ovest. Lo dicevamo, guardate che il periodo di stabilità non sarà così stabile come ci vogliono far credere…

Detto fatto… Così come non sarà per nulla stabile l’ultima decade di marzo, neanche mite. Probabilmente sarà fredda a tratti, perché la situazione atmosferica ci dice che potrebbe esserci spazio per un cambiamento sostanziale. Un cambiamento sostanziale della circolazione, non più prevalentemente oceanica ma prevalentemente nordica.

Quindi dai, parliamo di cose serie, parliamo di un quadro meteo climatico che potrebbe subire profondi scossoni ma soprattutto confermarci la bontà della Primavera 2024. Era lecito, dopo un Inverno pessimo, nutrire dei dubbi e delle preoccupazioni, ma come sempre la natura sa rimettere le cose a posto e lo farà anche stavolta.

In realtà lo sta già facendo, perché non dimentichiamoci del maltempo delle ultime settimane. Non è finita qui, fidatevi, quindi piano col dire che sarà una Primavera asciutta, siccitosa, calda, ecc ecc. No, non lo sarà affatto, anzi potrebbe essere tutto il contrario ed allora ecco che chi ha scritto certe cose dovrà ricredersi.

Parliamo seriamente, per favore. Parliamo di meteo, parliamo del tempo che farà e facciamolo offrendo il miglior servizio possibile. Il resto sono e saranno semplicemente chiacchiere da bar.