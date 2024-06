L’ora legale sta per fare il suo ritorno in Italia e quest’anno coincide con una data speciale: la notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo, che quest’anno è anche la festività di Pasqua. In questa occasione, dovremo spostare le lancette degli orologi avanti di un’ora, precisamente alle 02.00 di notte di domenica 31 marzo, che diventeranno quindi le 03.00. Questo comporterà una notte più breve, ma ci regalerà un’ora in più di luce durante il giorno.

L’introduzione dell’ora legale in Italia ha origini che risalgono al periodo post-unitario nel XIX secolo. Fu durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1916, che l’Italia adottò per la prima volta l’ora legale come strategia per il risparmio energetico. La misura fu poi ripresa temporaneamente durante la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, fu solo nel 1966 che l’ora legale divenne una pratica regolare in Italia, grazie a una legge specifica che stabiliva il periodo estivo in cui applicarla. Inizialmente, l’orario veniva spostato avanti di un’ora tra l’ultima domenica di maggio e il lunedì successivo. Negli anni, la normativa sull’ora legale ha subito diverse modifiche, come nel 1980, quando fu introdotta una nuova legge che ridefinì le date di inizio e fine dell’ora legale.

L’obiettivo principale dell’ora legale è ottimizzare l’utilizzo della luce naturale durante le ore diurne, per ridurre il consumo energetico e promuovere il risparmio di energia. I sostenitori dell’ora legale evidenziano i benefici in termini di riduzione del consumo energetico, in particolare per l’illuminazione domestica e l’utilizzo di energia elettrica nelle ore serali. Inoltre, la minore necessità di illuminazione artificiale durante il giorno potrebbe portare a una riduzione delle emissioni di carbonio e al risparmio di risorse naturali.

Nonostante ciò, vi sono anche critiche riguardo ai potenziali effetti negativi dell’ora legale. Alcuni esprimono preoccupazioni per i disturbi al ciclo sonno-veglia causati dal cambiamento dell’orario, che potrebbero influenzare negativamente la salute e il benessere delle persone. Inoltre, studi suggeriscono che ci possa essere un aumento dei rischi per la salute pubblica, come un potenziale incremento dei disturbi del sonno, dell’umore e dei livelli di stress durante il periodo di transizione all’ora legale.