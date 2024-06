Le mangrovie‍ e⁣ le paludi salmastre‌ sono in grado di catturare significative quantità di carbonio, contribuendo così a ridurre l’effetto serra. Una recente ricerca condotta dall’Università⁤ di Gothenburg ha‌ rivelato che questi ambienti‍ potrebbero essere addirittura il ⁤doppio più⁤ efficaci di ⁣quanto ⁢si⁢ pensasse⁣ in precedenza.

Gli habitat naturali soggetti⁢ alle ​maree⁢ formano ecosistemi che intrappolano grandi quantità di carbonio, il ⁣quale può aiutare a mitigare i cambiamenti⁤ climatici. Il biossido‍ di carbonio viene immagazzinato nella biomassa⁤ e nei ​suoli⁤ fangosi. Per questo motivo,⁤ diversi ‌governi hanno ‍avviato iniziative di mercato ⁤del‍ carbonio blu per incoraggiare i‌ proprietari terrieri a ripristinare‍ e preservare gli ecosistemi di mangrovie e paludi salmastre, similmente a quanto avviene per le foreste pluviali.

Un nuovo rapporto di ricerca⁤ dell’Università di Gothenburg ha evidenziato che l’effetto di mitigazione del⁤ clima è ancora migliore di​ quanto si pensasse in precedenza. Gloria Reithmaier,‍ ricercatrice in chimica marina presso l’Università di Gothenburg, ha dichiarato: “Abbiamo scoperto ulteriori depositi di carbonio nelle foreste di mangrovie e nelle paludi salmastre. I nostri nuovi risultati mostrano che gran parte ‌del carbonio viene esportato verso l’oceano sotto forma di bicarbonato durante il deflusso della⁣ marea e rimane disciolto ⁢nell’oceano per migliaia di anni. Il bicarbonato ‍stabilizza il pH e può ridurre l’acidificazione degli oceani.‌ Questo contributo è ⁤stato precedentemente ‌trascurato”.

Il bicarbonato è innocuo e viene‌ utilizzato, tra le altre cose, ​nel‍ lievito in ⁣polvere. Negli oceani, il carbonato ‌e il bicarbonato sono utilizzati per costruire gusci e scheletri di corallo.

Reithmaier e ‌i suoi colleghi hanno ‍coinvolto⁣ scienziati di 12 paesi⁤ diversi per analizzare il trasporto di carbonio intertidale in 45 foreste ‌di mangrovie⁢ e 16 paludi salmastre in tutto il mondo. Quando hanno tenuto‍ conto dell’esportazione di bicarbonato dagli ecosistemi all’oceano, la dimensione ⁢della trappola di carbonio in questi ecosistemi ⁤è raddoppiata.

“I nostri risultati hanno mostrato che le esportazioni di bicarbonato​ erano pari o addirittura superiori alla quantità⁢ di carbonio immagazzinato nel suolo. Pertanto, le stime ‌precedenti di queste fonti di carbonio blu hanno sottostimato il potenziale delle mangrovie e delle paludi salmastre nel ⁢mitigare ‌i cambiamenti climatici”, afferma Gloria Reithmaier, aggiungendo: “I nostri risultati⁤ dimostrano che ‌gli ecosistemi di‌ carbonio blu​ sono più ‍efficaci nel mitigare i cambiamenti climatici ​di ⁤quanto si pensasse in ⁤precedenza. È ora ancora più importante proteggere e ripristinare gli ecosistemi di ‌mangrovie e⁣ paludi salmastre”.