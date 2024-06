L’attività sismica lungo la ‌penisola di Reykjanes è ⁢stata un segnale chiaro che ‌il vulcano Svartsengi stava per produrre il suo quarto episodio eruttivo negli ultimi quattro mesi. Poco prima delle 20:30 di sabato, le telecamere hanno catturato i momenti in cui‌ la lava ha ⁣iniziato ⁣a fluire dalla⁤ più recente fessura. Si pensa che l’episodio⁤ sia avvenuto a nord e a est della Laguna Blu e della⁢ città ‌di Grindavík, entrambe​ già impattate dalla ​vicinanza di eventi precedenti. La Laguna Blu è una spa geotermale e ‍una delle attrazioni turistiche più popolari del paese. A ⁢causa ‍dell’evento più recente,⁤ la⁢ struttura ha dichiarato di aver interrotto le operazioni e di aver evacuato in sicurezza.

Le autorità locali hanno ⁢esortato‍ gli osservatori del vulcano a stare lontani dal sito fino a quando non fosse stata determinata la portata dell’episodio​ e la‍ direzione del flusso ‍di lava. L’Ufficio Meteorologico Islandese ha avvertito pochi minuti prima dell’ultimo evento che un’eruzione ‍avrebbe‍ potuto iniziare in qualsiasi momento con poco preavviso. I meteorologi ritenevano che il magma stesse ⁣crescendo​ sotto Svartsengi,​ il che‌ avrebbe⁢ potuto portare a una nuova intrusione di magma. Secondo i rapporti iniziali, l’eruzione era in una posizione ⁤simile‍ all’evento dell’8 febbraio, che ha danneggiato le infrastrutture fuori dalla città di Grindavík.

Grindavík è rimasta una città fantasma da quando la prima eruzione del 18 dicembre​ ha‌ costretto centinaia di ​residenti a lasciare le loro case. Barriere difensive sono state costruite ​attorno a parti della città per proteggere gli edifici dalla lava‍ durante il periodo ⁣di instabilità. A causa del flusso di vento prevalente, si prevedeva che nuvole e gas provenienti dall’evento ⁢più recente fossero spinti verso ovest, secondo i‍ modelli di previsione. I vulcanologi non sono stati in grado di dire quando l’ultimo episodio sarebbe terminato, ma le eruzioni precedenti sono durate solo poche ore o⁤ giorni.

I voli da e per l’Aeroporto Internazionale di Keflavik sono stati detti ⁣operare normalmente, e l’eruzione non ⁣sembrava avere ⁣un impatto significativo sul ‌traffico aereo.