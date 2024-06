Una tempesta in movimento rapido attraverserà la parte settentrionale degli Stati Uniti questa settimana e potrebbe portare⁤ neve accumulata in importanti città della regione, come Minneapolis, Chicago e Green Bay nel Wisconsin, ⁢proprio in tempo per l’inizio della primavera.

La primavera ⁢arriva ufficialmente martedì sera, ⁤ma con l’aria fredda che si riversa negli Stati Uniti dal ​Canada ​questa settimana,‌ provocando‌ allarmi ‌di gelo in 11 stati del Sud, ‍l’aggiunta di questa tempesta in movimento rapido originaria‌ del Pacifico Nord-occidentale potrebbe⁤ portare condizioni meteorologiche invernali al settore settentrionale e far sembrare che ⁤sia ancora inverno.

Le basse temperature sono dovute a una grande ondulazione del⁤ flusso a ‍getto, che permetterà alla perturbazione​ di muoversi rapidamente attraverso il settore settentrionale. ⁣Il Centro di Previsioni Meteo ⁣ha detto che la perturbazione sarà accompagnata​ da umidità proveniente ‌dall’Oceano Pacifico mentre si sposta dalle Montagne Rocciose settentrionali ai Grandi Laghi e poi eventualmente in alcune parti del Nord-est entro la fine della settimana.

Tuttavia, a differenza della maggior parte ‍dei sistemi di ‌tempesta, il Centro di Previsioni Meteo ha detto che non ci sarà una forte area di bassa pressione⁣ associata a questo sistema. Invece, la neve dalla tempesta sarà guidata ‌dalla netta differenza di ‌temperature. L’aria artica sarà presente sul lato settentrionale del sistema, ma sarà leggermente più calda⁣ a sud di esso.

Questo cambiamento di temperature fornirà la spinta⁢ necessaria per far muovere la tempesta, che attingerà umidità dal Pacifico.

La neve è possibile in alcune parti delle pianure settentrionali mercoledì sera mentre le temperature scendono‍ a livelli più tipici dell’inverno, con città come Glasgow ​e Glendive nel ⁣Montana che scendono a⁤ circa ​-6°C. Più a est, città nel Dakota del Nord come Minot, Bismarck e Bowman probabilmente scenderanno a circa ⁤-7°C a -6°C.

La tempesta continuerà a muoversi attraverso la regione, con ​la neve che si diffonderà più a est in alcune ⁢parti ‍del Midwest superiore ⁢giovedì. Questo include la possibilità di alcuni centimetri di neve a Minneapolis, che ha avuto il suo nono inverno meno nevoso registrato con solo 28 centimetri registrati questa stagione.

I meteorologi stanno⁣ ancora definendo i dettagli, ma‌ il Servizio Meteorologico⁣ Nazionale⁤ ha detto che c’è‍ “una crescente fiducia per alcuni centimetri di accumulo nonostante il recente calore e il terreno scongelato”.

Entro giovedì⁤ sera,⁣ si prevede che la neve si diffonderà attraverso i Grandi⁢ Laghi, ​includendo ​città come Green Bay, Milwaukee e Chicago.

L’ufficio⁢ del NWS​ a Chicago ha detto che il potenziale per l’accumulo di ​neve è maggiore per le aree lungo e a nord dell’Interstate ⁤88, in particolare lungo il confine tra Wisconsin ​e Illinois.

Il sistema ‌continuerà poi il ⁢suo viaggio verso est e​ impatterà alcune parti​ del Nord-est venerdì.

Ciò significa che ci sarà la possibilità di neve in città come Cleveland in Ohio, Erie‌ e State College in Pennsylvania e Buffalo e Syracuse⁤ a New York.

Il Centro di Previsioni Meteo ⁢ha⁤ detto che è ancora ‌troppo presto per prevedere totali di ⁣neve specifici, ma‍ in generale, alcuni centimetri o più sono probabili per milioni di⁣ persone nel Midwest.