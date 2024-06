Il primo caldo sta per arrivare sull’Italia e caratterizzerà il meteo dei prossimi giorni, ma il ritorno dell’anticiclone africano non sarà duraturo e ci sarà spazio per un cambiamento sul finire della settimana. Due perturbazioni raggiungeranno l’Italia e la seconda sarà accompagnata da un corposo flusso freddo.

Facciamo ordine e vediamo cosa attenderci. L’alta pressione si appresta a rimontare sull’Italia, dopo il veloce passaggio frontale di quest’avvio di settimana. Il bel tempo tornerà quindi protagonista e le temperature soprattutto risaliranno diffusamente su valori ben sopra la media.

Mercoledì 20 e giovedì 21 saranno due giornate dal sapore pienamente primaverile su praticamente tutta Italia, con valori che si porteranno spesso sopra i 20 gradi. Questo rialzo termico sarà legato allo sprofondamento verso Iberia e Marocco di una circolazione depressionaria atlantica.

Le proiezioni ci indicano che la colonnina di mercurio potrebbe spingersi fino a superare picchi di 25 gradi in alcune aree del Sud ed in Sicilia. Ci attende quindi il primo vero caldo, che però potrebbe subire una brusca battuta d’arresto sul finire della settimana e anche un po’ prima.

Nel weekend arrivano piogge, temporali e anche la neve in montagna

Ci sarà infatti un parziale cedimento della pressione già nel corso di giovedì 21, per l’addossarsi di un fronte da nord alle Alpi che poi nelle prime ore di venerdì attraverserà tutto lo Stivale con qualche effetto al Centro-Sud. Non mancheranno piogge, rovesci e un limitato calo delle temperature.

Questo rapido peggioramento sarà il preludio di un cambiamento ben più corposo che irromperà in grande stile nel weekend delle Palme. Tra la Scandinavia ed il Mare del Nord si organizzerà una saccatura fredda, destinata a sprofondare sul Centro Europa e fin verso il Mediterraneo.

Ci sarà quindi un deterioramento deciso del meteo, per l’incursione perturbata che già sabato farà sentire i suoi effetti al Nord in modo più evidente sul Triveneto. La passata di piogge e temporali si propagherà domenica al Centro-Sud, con venti in netto rinforzo.

Questo fronte sarà sospinto da un marcato afflusso di masse d’aria fredda artico-marittima e pertanto avremo un probabile brusco calo termico. Visto il calo termico, la neve potrà tornare sulle Alpi localmente fin sotto i 1000 metri, ma anche lungo la dorsale appenninica.