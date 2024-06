Un fronte d’aria fredda ed instabile caratterizzerà il meteo del weekend delle Palme, con l’inizio di una fase meteo piuttosto turbolenta rispetto ad ora e che potrebbe avere ripercussioni sino alla Pasqua. Il cambio rischia di essere radicale, visto che il primo caldo sta per scoppiare sull’Italia.

L’avvento dell’anticiclone africano non sarà duraturo e ci sarà spazio per un parziale cambiamento ancor prima del weekend. Un veloce fronte da nord indebolirà infatti l’anticiclone già da giovedì sera e le prime ore di venerdì, transitando sullo Stivale pur con effetti piuttosto modesti.

La parte centrale della settimana vedrà comunque l’Italia immersa nell’anticiclone subtropicale. Il bel tempo dominerà quindi quasi incontrastato. Mercoledì 20 e giovedì 21 saranno due giornate dal sapore pienamente primaverile su praticamente tutta Italia.

Le temperature risaliranno ulteriormente su valori ben sopra la media un po’ su tutta Italia. La soglia dei 20 gradi si supererà senza molte difficoltà in varie città, specie al Centro-Nord. Le proiezioni ci indicano che la colonnina di mercurio potrebbe spingersi fino a superare picchi di 25 gradi all’estremo Sud ed in Sicilia.

Ci attende quindi il primo vero caldo, che però potrebbe subire una brusca battuta d’arresto sul finire della settimana e anche un po’ prima. Il rialzo termico sarà indotto dallo sprofondamento verso il Marocco di un vortice atlantico che non avrà modo di raggiungere il nostro Paese.

Come già accennato, il cambiamento si manifesterà quasi subito, per l’addossarsi di un fronte da nord alle Alpi che poi nelle prime ore di venerdì attraverserà tutto lo Stivale con qualche effetto al Centro-Sud. Non mancheranno piogge, rovesci e un calo delle temperature specie sui versanti adriatici.

L’impulso instabile aprirà poi la strada un cambiamento ben più corposo che irromperà in grande stile nel weekend delle Palme. Tra la Scandinavia ed il Mare del Nord si organizzerà una saccatura fredda, destinata a sprofondare sul Centro Europa e fin verso il Mediterraneo.

Il fronte freddo associato già sabato farà sentire i suoi effetti al Nord in modo più evidente sul Triveneto. La passata di piogge e temporali si propagherà domenica verso le regioni centrali e poi parte del Sud. Questo fronte sarà sospinto da un marcato afflusso di masse d’aria fredda in quota.

Ci sarà quindi l’elevato rischio, visto i contrasti termici, di rovesci temporaleschi a macchia di leopardo con anche grandinate. Per effetto del calo termico, la neve potrà tornare sulle Alpi localmente fin sotto i 1000 metri, ma anche lungo la dorsale appenninica al Centro-Nord.