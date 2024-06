Manca poco all’inizio ufficiale della Primavera, quest’anno atteso per il 20 di Marzo, e sul bacino del Mediterraneo l’alta pressione africana cerca di riprendere il controllo della situazione dopo le noie subite dal transito di un fronte instabile che sta tutt’ora disturbando alcune zone del Paese.

Dopo un inizio di settimana caratterizzato da un tempo incerto e variabile in diverse zone dell’Italia, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da martedì 19.

Questo ritorno alla stabilità meteorologica interesserà principalmente le regioni settentrionali e quelle affacciate sul Tirreno. Le ultime piogge sono attese nelle zone del medio Adriatico e del meridione, ma si prevede che, verso sera, anche queste regioni sperimentino un progressivo rasserenamento.

Tale miglioramento porterà a una giornata di mercoledì 20 marzo all’insegna del bel tempo e della stabilità climatica, favoriti dall’affermarsi, appunto, di un regime di alta pressione.

Tuttavia, la situazione meteo si modificherà nuovamente nell’arco delle seguenti 48 ore a causa dell’arrivo di una perturbazione di natura instabile. Si attendono, infatti, per giovedì 21, l’insorgere di nuvole e precipitazioni sparse, in particolare sulle regioni nordorientali, con un’estensione dei fenomeni verso le zone centrali tra la sera e la notte.

La giornata di venerdì 22 vedrà poi un temporaneo miglioramento al Centro e al Nord e dal trasferimento delle condizioni di maltempo verso le regioni del Sud.

Il quadro climatico che emerge è dunque caratterizzato da un’alternanza tra momenti di bel tempo e fasi di instabilità, tendenza che prevediamo persista anche nei giorni successivi. In particolare, il prossimo fine settimana si preannuncia sotto il segno di un meteo ben lungi dall’essere statico, con diffuse manifestazioni di instabilità atmosferica su larga parte del territorio nazionale.

Infine, per quanto riguarda le temperature, nonostante l’alternanza di condizioni meteorologiche, ci aspettiamo una fase climatica tendenzialmente mite, se non calda. È probabile che le temperature si attestino ben oltre le medie del periodo, soprattutto nelle regioni meridionali e nelle principali isole, con un picco verso la fine della settimana. Rimane, comunque, la necessità di attendere ulteriori aggiornamenti per confermare queste previsioni.