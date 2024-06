La Primavera 2024 si sta comportando ⁢molto bene dal punto di vista meteo, e non solo in quest’anno. Le abbondanti piogge e la stabilità atmosferica senza caldo eccessivo ⁢possono già essere considerate ⁤un successo. Senza considerare il fatto che non ha fatto troppo caldo in queste settimane, esattamente l’opposto di un’invernata davvero pessima.

Le altre stagioni? Un disastro…

Le altre ⁣tre stagioni, Autunno, ⁣Inverno ed Estate, stanno diventando sempre più orribili e spesso presentano condizioni meteo inqualificabili e irriconoscibili rispetto a qualche decennio fa. Ecco qualche esempio. L’Estate del 2023 è stata caratterizzata da un caldo africano insopportabile, mentre l’Autunno è stato particolarmente secco (tranne poche eccezioni al Nord), ‍con ⁤una totale assenza di precipitazioni fino alla prima parte di Dicembre, eccetto alcune aree al Settentrione.

Le perturbazioni autunnali: che fine han fatto?!

In passato, eravamo⁣ abituati al passaggio frequente delle perturbazioni atlantiche durante l’Autunno,⁤ ma ormai sembrano ⁢essere diventate un ricordo ​lontano. Fortunatamente, queste sono tornate a farsi sentire tra la fine⁤ di Febbraio e⁣ la‌ prima metà di Marzo, contribuendo a mitigare la siccità invernale, nonostante localmente ⁣i ⁤fenomeni non ​siano stati adeguati al periodo, sia in termini di quantità che di tipo, come la mancanza di neve sull’Appennino.

Menomale che sono arrivate queste piogge!

Dobbiamo quindi essere grati alla ⁢Primavera, che negli ultimi anni si sta ‌dimostrando la⁣ stagione più affidabile, sia ‌dal ​punto di vista delle temperature che delle ⁢precipitazioni. Senza considerare i casi estremi alluvionali, è da alcuni anni che riesce sempre a mantenere un buono status del tempo. Maltempo prolungato, colpi di coda freddi e assenza (o quasi) di calori intensi anticipati.

Le sorprese

Anche quest’anno la Primavera è​ iniziata‌ nel modo giusto e, nonostante ​alcune⁢ previsioni indichino che l’Anticiclone⁢ Africano potrebbe persistere più del previsto, siamo convinti che la seconda metà di Marzo, soprattutto l’ultima decade,⁢ possa riservare delle sorprese.

Sorprese sia in termini di precipitazioni ‌che di temperature, che confermerebbero ‌ancora una volta la superiorità della Primavera rispetto alle altre stagioni, l’unica che negli ultimi‍ anni è stata in grado di regalarci emozioni come una volta, con pochi calori estremi‌ e piogge⁣ e nevicate moderatamente generose.