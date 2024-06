La situazione meteo in Italia si preannuncia piuttosto movimentata nei prossimi giorni, con un susseguirsi di eventi che porteranno dapprima un’ondata di calore e successivamente un brusco calo delle temperature, accompagnato da precipitazioni e possibili nevicate. I modelli matematici prevedono infatti un aumento delle temperature tra il 21 e il 23 marzo, con valori che potrebbero raggiungere i 24-26 °C in alcune zone del Nord e del lato tirrenico.

Tuttavia, questa fase di caldo sarà seguita da un’imponente massa d’aria fredda proveniente dalla Scandinavia, che causerà un sensibile abbassamento delle temperature su tutto il territorio nazionale, a partire dal Nord e dal medio-alto versante adriatico.

Il modello americano suggerisce un vero e proprio tracollo delle temperature durante il weekend delle Palme, con un calo termico di oltre 10-15 °C che riporterà i valori a quelli tipici dell’inverno. Questo freddo sarà accompagnato da precipitazioni, temporali intensi e grandinate, rendendo il weekend delle Palme particolarmente turbolento e freddo, con rischio di nevicate a quote di alta collina.

Ma le sorprese non sono finite, poiché dopo questa ondata di freddo, si prevede un nuovo aumento delle temperature durante il finale di marzo, con il possibile ritorno dell’Anticiclone africano che garantirebbe un clima più mite per la giornata di Pasqua. In conclusione, ci aspetta un finale di marzo ricco di eventi meteo estremi, con un passaggio repentino da temperature più alte del normale a temperature invernali.