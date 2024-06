Dopo un periodo di ⁢maltempo, l’Italia ha finalmente visto ⁢un miglioramento delle condizioni meteo grazie al ritorno dell’alta pressione. Questo ha portato giornate più ‍soleggiate e temperature più miti. Ma attenzione: l’alta pressione sta per indebolirsi e nel corso‍ del fine settimana si prevede un aumento dell’instabilità al Centro-Sud, con possibili piogge.

L’ultima parte del mese

Per quanto riguarda l’ultima parte del ​mese, le previsioni indicano⁤ una ​possibile fase di tempo più instabile o perturbato. Il modello meteorologico GFS prevede una diminuzione della ‌pressione atmosferica e l’arrivo‍ di vortici depressionari, soprattutto al Centro-Nord.

Le correnti umide e​ instabili provenienti‌ dall’Atlantico potrebbero interagire con aria più⁤ fresca proveniente da est, creando ​condizioni ‌favorevoli per piogge e temporali e ⁤mantenendo le temperature ⁣relativamente basse. Si prevede quindi un periodo di maltempo accentuato, con quota neve ancora piuttosto bassa per il periodo.

Il Vortice Polare e quello che ne rimane

Questa ⁤situazione è tipica del passaggio tra le stagioni, con il vortice polare che si indebolisce e permette‍ alle masse d’aria fredda di spostarsi verso sud. Non è ⁢raro avere ⁣colpi‌ di coda freddi nel mese di marzo, e ⁤a volte ⁢possono verificarsi anche in aprile o maggio, sebbene con ‍temperature più ⁢miti rispetto all’inverno. ‍Negli anni recenti abbiamo assistito ‍a periodi di ‍caldo anticipato, ma⁢ in passato non‍ erano così comuni.

Le ultime novità

È importante sottolineare che stiamo parlando di tendenze⁤ meteorologiche, che‌ non sono ancora certe e non ‌sono state confermate da tutti i modelli. Abbiamo analizzato il modello americano, ma se guardiamo quello inglese ed europeo, la situazione appare leggermente diversa.​ Nessuno dei tre modelli prevede un’alta pressione troppo invadente.

Di conseguenza, è improbabile che a fine⁣ mese si registrino già ‍temperature ⁤quasi estive. La⁤ situazione meteorologica rimane incerta per l’ultima fase di marzo e saranno necessari ⁣ulteriori aggiornamenti per confermare queste tendenze.