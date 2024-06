L’evoluzione del meteo per l’ultima decade di Marzo si preannuncia ricca di sorprese, con un inizio di primavera astronomica, che inizierà nella notte del 20 Marzo, caratterizzato da condizioni climatiche molto diverse tra loro. Da un lato, infatti, assisteremo a un aumento delle temperature ben al di sopra delle medie stagionali, mentre dall’altro ci sarà un ritorno del maltempo con precipitazioni intense e possibili fenomeni estremi.

Il primo vero caldo

Il primo vero caldo della stagione potrebbe arrivare già tra il 21 e il 23 Marzo, grazie all’anticiclone africano che, spinto da una depressione sulla penisola iberica e il Marocco, porterà correnti calde dall’Algeria verso l’Italia. In particolare, il Sud e le Isole Maggiori saranno le zone più colpite da questo aumento termico, con temperature che potrebbero raggiungere i 26-27 °C in alcune località.

Caldo però breve…

Tuttavia, questo caldo anomalo sarà di breve durata, poiché già dal 24 Marzo si prevede un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Un potente fronte di origine nord atlantica o nord europea, alimentato da correnti artiche, potrebbe portare alla formazione di un ciclone nel Mediterraneo, dando il via a un weekend di maltempo intenso su gran parte del territorio italiano. Le precipitazioni saranno abbondanti e diffuse, con la possibilità di forti temporali accompagnati da grandine e nubifragi.

La tendenza lascia basiti

Questa tendenza estrema sarà caratterizzata da repentini cambiamenti di temperatura e, considerando l’arrivo di aria calda subtropicale, non si esclude la possibilità di fenomeni particolarmente intensi come alluvioni, grandine di grosse dimensioni e potenti raffiche di vento. Insomma, l’ultima parte di Marzo si preannuncia movimentata e, al momento, non si intravedono scenari di tranquillità o comunque in linea con il periodo.

Come già annunciato, il periodo pasquale potrebbe riservarci sorprese davvero inedite, fermo restando che rimangono sempre delle tendenze e non delle previsioni meteo a tutti gli effetti. Invitiamo i nostri lettori a rimanere sintonizzati su quanto detto e a seguire i nostri aggiornamenti quotidiani.