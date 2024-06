METEO SINO AL 24 MARZO 2024, ANALISI E PREVISIONE

Una veloce perturbazione sta attraversando l’Italia, con un’evoluzione meteo piuttosto rapida. Le temperature sono in diminuzione anche per l’arrivo d’aria un po’ più fredda. Una residua instabilità si attarderà nella prima parte di martedì lungo le regioni adriatiche e all’estremo Sud, con le ultime piogge. Il resto d’Italia godrà di più sole grazie alla rimonta da ovest dell’alta pressione.

Si aprirà così una fase soleggiata, con temperature in aumento e clima decisamente primaverile. Sino a tutta la parte centrale della settimana l’Italia godrà della protezione più efficace dell’anticiclone di matrice subtropicale che impedirà ad un sistema depressionario sulla Penisola Iberica di portarsi verso il nostro Paese.

Tra giovedì sera e venerdì assisteremo ad un nuovo cedimento della pressione generato dalla discesa di un nuovo fronte freddo dal Nord Europa. L’impulso instabile associato transiterà rapidamente sull’Italia, dopo aver valicato l’Arco Alpino, apportando un’ondata di piogge e rovesci principalmente sulle regioni centro-meridionali.

Nel weekend delle Palme sono attese novità importanti per un affondo freddo ed instabile più organizzato in discesa dal Mare del Nord. Il fronte perturbato sembra in grado di puntare in pieno l’Italia, con peggioramento dapprima al Nord, specie al Nord-Est, e poi al Centro-Sud. L’aria fredda che spingerà il fronte riporterà la neve non solo sulle Alpi, ma anche in Appennino.

NEL DETTAGLIO

Martedì 19 Marzo: condizioni d’instabilità residua sui settori orientali della Penisola ed all’estremo Sud, con fenomeni modesti e isolati in attenuazione dal pomeriggio. Il tempo sarà soleggiato sul resto d’Italia. Le temperature risaliranno al Nord e sulle Tirreniche.

Mercoledì 20 Marzo: qualche nube al Nord, specie a ridosso dei rilievi, ma anche all’estremo Sud, tra Calabria meridionale e Sicilia orientale. Per il resto avremo prevalenza di sole.

Giovedì 21 Marzo: bel tempo, ma con un nuovo fronte in addossamento all’Arco Alpino.

Ulteriori tendenze meteo: passaggio di rovesci venerdì al Centro-Sud, a precedere un peggioramento più importante, legato all’affondo di una saccatura dal Nord Europa.