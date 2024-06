Tra caldo e freddo, un finale di Marzo pirotecnico

Il meteo in Italia si sta dimostrando particolarmente capriccioso in questo mese di marzo. Dopo un inizio di mese all’insegna della pioggia e del freddo, sembrava che la primavera stesse finalmente facendo capolino con temperature più miti e giornate soleggiate. Ma, come spesso accade, il meteo ha in serbo delle sorprese.

Tra il 21 e il 23 marzo, l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore che porterà temperature decisamente sopra la media stagionale. I modelli matematici prevedono valori che potrebbero raggiungere i 24-26 °C in alcune zone del Nord e del lato tirrenico. Un anticipo d’estate che farà sicuramente piacere a molti, stanchi del freddo invernale.

Tuttavia, questo breve periodo di caldo sarà presto interrotto da un’imponente massa d’aria fredda proveniente dalla Scandinavia. Questa porterà un sensibile abbassamento delle temperature su tutto il territorio nazionale, a partire dal Nord e dal medio-alto versante adriatico. Un brusco ritorno al freddo che ci farà rimpiangere i giorni di sole appena trascorsi.

Un weekend delle Palme turbolento

Le ultime proiezioni dei modelli meteo indicano che il weekend delle Palme sarà particolarmente turbolento e freddo. Si prevede un vero e proprio tracollo delle temperature, con un calo termico di oltre 10-15 °C che riporterà i valori a quelli tipici dell’inverno. Questo freddo sarà accompagnato da precipitazioni, temporali intensi e grandinate, rendendo il weekend delle Palme particolarmente movimentato. C’è anche il rischio di nevicate a quote di alta collina, un evento non così comune a fine marzo.

Ma le sorprese non sono finite. Dopo questa ondata di freddo, si prevede un nuovo aumento delle temperature durante il finale di marzo. Il possibile ritorno dell’Anticiclone africano garantirebbe un clima più mite per la giornata di Pasqua. Una speranza per tutti coloro che desiderano trascorrere le festività pasquali all’aperto, magari organizzando un picnic o una gita fuori porta.

Come sempre, il meteo è imprevedibile e tutto può cambiare in pochi giorni. Quindi, teniamo d’occhio le previsioni e prepariamoci ad affrontare qualsiasi evenienza, armati di ombrello e maglione.