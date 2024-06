Manca poco alla prima ondata di mitezza simil estiva che interesserà l’Italia e gran parte del Mediterraneo centro-occidentale, un leitmotiv meteo già visto. A partire dal 21 Marzo, proprio all’inizio della stagione dal punto di vista astronomico, ci troveremo di fronte all’anticiclone subtropicale, un fenomeno ormai familiare negli ultimi anni.

Alta africana in pompa magna

L’anticiclone africano garantirà almeno due o tre giorni di tempo stabile, con temperature che ricordano più la tarda primavera o addirittura l’estate, in diverse regioni italiane come il sud e le isole maggiori. La seconda metà della prossima settimana si preannuncia quindi particolarmente mite, con valori termici che potrebbero raggiungere i 23 o 25 °C nella Val Padana e nelle regioni centrali, e picchi di 26 o 27 °C al Sud.

Le isoterme

Le simulazioni dei centri di calcolo mostrano l’arrivo di isoterme tipicamente estive nella prossima settimana. A 1500 metri di altitudine, si prevedono temperature fino a 19 o 20 °C, che sfioreranno la Sicilia. Questi valori sono solitamente riscontrabili tra fine maggio, giugno e anche in piena estate. Tuttavia, vedere queste temperature a Marzo è sicuramente anomalo, ma in linea con i cambiamenti climatici che stiamo vivendo.

Le zone interessate

Le regioni che saranno maggiormente colpite da questa ondata di caldo saranno quelle del Sud e le isole maggiori, dove si prevedono temperature massime ben oltre i 22-24 °C in molte località. In Sardegna, Sicilia e Calabria si potrebbero sfiorare i 26 o 27 °C e localmente anche i 29 o 30 °C, come nelle aree interne della Sicilia centro-orientale. Queste temperature estive potrebbero costringerci a indossare abiti decisamente più leggeri, come maglie a maniche corte.

Durerà tanto? Vediamolo insieme

No. Già dal prossimo weekend potremmo assistere a una nuova ondata di maltempo di origine nord atlantica, che non solo farà crollare le temperature, ma porterà anche piogge e locali nubifragi. La situazione meteo per l’ultima decade del mese si preannuncia quindi turbolenta e movimentata, e sarà necessario tenersi aggiornati per avere un quadro più chiaro di ciò che ci aspetta.