Le condizioni meteo instabili⁣ e le⁢ precipitazioni ⁣che ​hanno caratterizzato l’avvio di marzo sembrano aver​ contribuito in modo rilevante alla lotta contro la siccità.‌ Nonostante ciò, il‍ mese non ⁢è ancora concluso e potrebbe riservarci⁢ ulteriori sorprese.

In ⁢particolare, l’arrivo dell’Anticiclone Africano è ormai una realtà e il miglioramento delle condizioni meteorologiche è⁣ già in corso. La‌ settimana entrante sarà dominata da cieli sereni e temperature in aumento, che si prevede superino le medie stagionali.

Marzo mese eccellente? Vediamo cosa manca per essere tale

La domanda che sorge spontanea è: cosa potrebbe ⁢rendere marzo un mese ottimale? ‍Se le nostre⁣ previsioni⁣ si concretizzeranno,⁣ entro la‌ fine del mese potremmo assistere a eventi meteo di rilievo.⁣ Chi ha​ analizzato​ le proiezioni ⁤modellistiche avrà notato che ci‌ sono indicazioni promettenti per il futuro.

Nella fattispecie, si‍ parla di un possibile ritorno di pattern meteo invernali, con alcune previsioni che suggeriscono un cambiamento significativo delle⁢ condizioni meteorologiche. ​Questo potrebbe verificarsi nell’ultima parte del mese, ma non si esclude che possa ‍accadere anche prima.

Alta Pressione da ostacolo ad alleato?

In questo scenario, l’Alta Pressione, che finora è ‍stata considerata un ostacolo, potrebbe paradossalmente diventare un ⁢alleato per portare‌ una notevole ondata di⁣ freddo di origine artica, direttamente collegata ⁣al Vortice ‌Polare, con una traiettoria ottimale per il nostro Paese. L’irruzione di freddo​ potrebbe ⁤essere intensa, sebben non sarebbe un evento insolito: basti pensare agli esempi del 2013, 2015, 2016⁣ e 2017, solo per citarne alcuni.

Fenomeni meteo severi

Bisogna prestare attenzione ⁣ai forti contrasti termici ⁤che potrebbero ‌scatenarsi, poiché ​potrebbero portare⁤ a precipitazioni violente e persino a⁢ nevicate a bassa quota. Non ‍si ‌tratta​ di ipotesi infondate, ma di scenari realistici supportati dalle ultime emissioni del modello ⁢previsionale​ europeo ⁢ECMWF, che confermano la​ possibilità di un cambiamento sostanziale delle condizioni meteorologiche. Con i⁤ primi scontri tra masse d’aria diverse, non sarebbe impossibile che si sviluppino fenomeni meteo severi, comunque non prevedibili se non a poche ore dall’evento.