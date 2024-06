Pare proprio che questa sarà una settimana decisamente turbolenta e ricca di colpi di scena, non solo per quanto riguarda il caldo anomalo, ormai confermato, ma addirittura per il pronto ritorno del freddo in Italia. Le condizioni meteo inoltre peggioreranno drasticamente con l’arrivo di questa massa d’aria fredda sulla nostra penisola e pertanto torneremo a che fare con piogge, temporali, anche possibilità di neve a quote interessanti per il periodo.

Freddo nel week-end?

Ma quando arriverà questa massa d’aria fredda in Italia? Tutti i centri di calcolo sembrano concordare sull’arrivo di un forte peggioramento accompagnato da freddo nord europeo proprio durante il weekend delle Palme, ovvero domenica 24 Marzo. Nelle ore precedenti invece faremo i conti con l’anticiclone africano che regalerà temperature molto miti, addirittura tardo primaverili e anche superiori ai 22 o 24 °C al Nord lungo le regioni tirreniche.

Temporali e grandinate

Questo tepore però rischia di essere spazzato via in men che non si dica da questi flussi molto freddi di origine artica, che dopo aver valicato la Scandinavia e il Mar Baltico rischiano di proiettarsi sul Mediterraneo sotto forma di un fronte freddo particolarmente incisivo che garantirebbe anche piogge, temporali, e grandinate.

La forte differenza di temperatura che potrebbe instaurarsi tra il caldo presente al suolo e la massa d’aria fredda in arrivo dal Nord Europa potrebbe certamente influire sull’intensità dei fenomeni e dei temporali. Proprio in questo frangente potremmo imbatterci in grandinate abbastanza diffuse, con chicchi anche di medio-grosse dimensioni. Inoltre, considerando che le temperature crollerebbero vertiginosamente su buona parte d’Italia, è lecito aspettarsi anche un forte calo della quota neve che potrebbe assestarsi a quote di alta collina.

Crollo vertiginoso delle temperature

Ma quanto scenderanno le temperature? Gli ultimi aggiornamenti meteo ci mostrano un vero e proprio crollo vertiginoso della colonnina di mercurio su tutta Italia, a partire dal nord e dal medio-alto Adriatico. Non è ancora chiara la traiettoria definitiva che assumerà questo flusso freddo proveniente dal Nord Europa, però laddove colpirà è chiaro che potremmo aspettarci un calo notevole delle temperature, anche di oltre 10 o 15 °C. Considerando che pochi giorni prima sfioreremo temperature anche di 23 o 25 °C su diverse località, mentre nella domenica delle Palme potremmo addirittura raggiungere temperature di 5 o 7 °C, è dunque lecito aspettarsi un crollo termico localmente vicino ai 20 °C nell’arco di poche ore.