Un vero e proprio ribaltone meteo potrebbe‌ verificarsi nell’ultima decade di Marzo, a⁤ partire dalla prossima ⁤settimana. Le condizioni​ atmosferiche sono in ⁤continuo cambiamento e non sembrano propense a rimanere stabili sotto l’influenza dell’alta pressione.

Nuove conferme a quello paventato alcuni giorni fa

Qualche giorno fa avevamo espresso dubbi sulla persistenza dell’alta pressione, che la scorsa ‍settimana era stata presa in considerazione da alcuni centri di calcolo internazionali. Tuttavia, ⁤i segnali atmosferici erano chiari e lasciavano spazio ad altre possibili evoluzioni del tempo.

Il cedimento della cupola di alta pressione

I modelli previsionali mostrano⁢ segnali evidenti di cedimento dell’alta ⁣pressione, con un progressivo smantellamento della struttura anticiclonica‌ o comunque ​un allontanamento dal nostro Paese. Questo ​potrebbe innescare determinate dinamiche bariche che favorirebbero l’arrivo di aria fredda artica e un ​abbassamento⁢ delle temperature.

Ma quando cambierà tutto? Ecco la risposta

Questo cambiamento potrebbe ⁣avvenire a partire dal prossimo weekend, quando il tempo potrebbe mostrarsi già capriccioso e pronto ad accogliere il colpo di coda dell’inverno. ‍Crediamo che tra l’ultima decade di marzo e la prima di aprile‍ si possano verificare le condizioni ideali per una ondata di freddo.

Sorprese pazzesche per il periodo pasquale?

Pasqua con la neve? È una possibilità. Non sarebbe la prima volta, né⁤ l’ultima. Le festività sono ormai vicine e ci si ​chiede come sarà il tempo.‍ Al momento non c’è certezza, ma il ‍trend sembra orientarsi verso ⁣l’instabilità atmosferica piuttosto che verso l’alta pressione.

Le considerazioni da capire bene

Rimarchiamo per bene, come sempre, seguente fatto. In questi casi stiamo parlando di tendenze meteorologiche e non di previsioni vere e proprie. Risulta importante sottolineare per bene ciò perché, in questi casi, i modelli meteorologici faticano e non poco a inquadrare per bene l’evoluzione del meteo. Non è un problema modellistico, ma è proprio l’atmosfera vivace e ballerina che rende ardua una previsione anche a soli sette giorni.