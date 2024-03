L’aumento delle temperature previsto in settimana sembra ormai cosa fatta e pare proprio che coinvolgerà gran parte della nostra penisola. L’anticiclone, infatti, tenderà a rinforzarsi ulteriormente, dopo aver mostrato qualche segno di debolezza grazie a qualche intrusione fresca nordatlantica, che sta regalando qualche nota instabile qua e là, ovvero qualche rovescio, qualche temporale isolato. Ma a quanto pare, da metà settimana le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente e addirittura le temperature saliranno in maniera repentina su tutto lo stivale.

Temperature tardo primaverili in vista

Per essere più chiari, ci aspettiamo l’arrivo di masse d’aria più tiepide da sud-ovest e su gran parte d’Italia, soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche. Tra il 21 e il 23 marzo, dunque, la colonnina di mercurio è destinata a salire su tutta la nostra penisola, in particolar modo su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia, Veneto, Trentino Alto Adige, Sardegna, Toscana, Lazio, Sicilia e Campania. Su tutte queste regioni è molto probabile che raggiungeremo temperature massime superiori ai 22 o ai 23 °C, con picchi anche di oltre 25 o 26 °C nei settori interni. Insomma, parliamo di temperature decisamente tardo primaverili che nulla avrebbero a che fare con il mese di marzo, soprattutto all’esordio della primavera astronomica.

Pare che le regioni adriatiche possano ricevere una ventilazione un po’ più fresca dai quadranti settentrionali, che manterrebbe le temperature attorno ai 18-20 °C. Insomma, in ogni caso parliamo pur sempre di temperature gradevoli, tratti molto miti che condizioneranno il meteo in Italia per circa tre giorni.

Brusco cambiamento nel week-end delle Palme

Dopo questa breve visita delle correnti tiepide subtropicali, diventa sempre più probabile un repentino peggioramento del tempo proprio nel weekend delle Palme. Difatti, secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, pare che una massa d’aria molto fredda proveniente dal Nord Europa possa spingersi sin verso il Mediterraneo, dando vita a una forte ondata di maltempo e soprattutto a un repentino calo delle temperature anche di oltre 10 °C. Insomma, potremmo ritrovarci nell’arco di pochi giorni da un contesto meteo tardo primaverile a uno pienamente invernale.