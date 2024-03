Questa penultima settimana ⁢di⁤ marzo si preannuncia ricca di cambiamenti meteo, con un’alternanza​ di periodi di calma e turbolenza.‌ Dopo⁣ una breve fase di quiete, dovuta all’alta pressione delle Azzorre, siamo pronti ⁢ad affrontare ​un periodo meteo più dinamico, ‍caratterizzato dall’arrivo di masse ​d’aria molto diverse tra loro.

Si rivede il caldo africano

Nel corso della settimana,‍ assisteremo a ​un sensibile ⁢aumento delle temperature, causato‍ dal ritorno dell’anticiclone ​nordafricano. Le correnti ‌calde provenienti ⁤dall’Algeria ⁣invaderanno ‍la nostra penisola, portando con ‌sé temperature ‌tardo primaverili,​ se non⁣ addirittura estive, in​ diverse località del Nord. Si prevedono valori ⁣vicini ai 25 ​o 27 ‍°C, con picchi di ‍28 o 29 °C nelle aree interne ‌di Sardegna ‌e Sicilia⁤ orientale. Le giornate più⁢ calde saranno quelle di venerdì, sabato e la prima parte di domenica, soprattutto al Sud Italia. ​Anche le regioni centrali e alcune zone ⁤del Nord potranno godere di temperature‍ tipiche di‍ maggio, con valori vicini ai ‌25⁤ o 26 °C. Laddove soffierà​ un debole vento ‍marittimo, le temperature ‍saranno leggermente ⁤inferiori, ⁣ma nel complesso ‍ci aspetta un clima​ tardo ⁣primaverile‍ da nord a sud.

Tornerà il maltempo?

Tuttavia, il caldo‌ subtropicale non durerà a lungo. A partire dal weekend, aumentano le⁣ possibilità dell’arrivo ‌di un’ondata di maltempo​ di origine nord europea, accompagnata da aria fredda artica. Questo cambiamento⁢ non solo farà‌ crollare le ​temperature ⁣in tutta la penisola, ma⁣ porterà anche maltempo e forti temporali. In poche ore, e proprio nel weekend ​delle Palme, ‌potremmo ritrovarci‍ in un’atmosfera tipicamente invernale, dopo ‌aver sperimentato temperature decisamente elevate. I prossimi aggiornamenti meteo ci forniranno ulteriori dettagli su quello che ci aspetta per la domenica delle Palme.

Riepilogando,⁢ la variabilità del ‌meteo in questo periodo dell’anno ci ricorda quanto sia importante essere preparati a⁤ ogni evenienza.‌ Dopo aver goduto di un anticipo d’estate, è ⁣bene ‍non abbassare la guardia e tenere a ‌portata di mano indumenti più pesanti per ⁤affrontare il possibile ritorno⁣ del freddo. La natura ci‌ sorprende⁤ sempre con ⁣la sua imprevedibilità, e il ⁣meteo ne è un ⁤chiaro ‍esempio.