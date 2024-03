Le previsioni meteo per l’ultima decade di marzo continuano a mostrarsi particolarmente turbolente, soprattutto dal punto di vista termico, evidenziando i lati più estremi di questo periodo di transizione tra l’inverno e la primavera. Nell’arco di appena 10 giorni potremo passare da una situazione di quiete, come quella che stiamo vivendo tuttora, all’arrivo del caldo africano, per finire addirittura al maltempo e al ritorno del freddo invernale.

Marzo pazzerello

Insomma, c’è certamente tanta carne al fuoco di cui discutere nei prossimi giorni, per un finale di marzo decisamente tutto da scoprire, ricco di colpi di scena. Potremmo tranquillamente definirlo un marzo pazzerello, come la tradizione vuole, però è anche bene sottolineare che gli estremi a cui andiamo incontro sono anche piuttosto anomali per il periodo, soprattutto per quanto riguarda l’ondata di calore prevista nel corso della settimana.

Infatti, secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, pare proprio che tra il 21 e il 23 marzo l’Italia sarà sovrastata dall’Anticiclone subtropicale che porterà a temperature sicuramente molto alte per il periodo, addirittura di oltre 10 °C superiori alle medie. Il Sud Italia e le isole maggiori saranno i settori più colpiti da questa ondata di caldo che porterà le temperature ben oltre i 23 o i 24 °C, addirittura potremmo sfiorare i 27 o i 29 °C lungo le regioni tirreniche. Temperature del genere non hanno nulla a che vedere con il mese di marzo, anzi sarebbero più facili da ritrovare nel finale di maggio.

Rischio freddo tardivo!

Ma le sorprese, ovviamente, non finiscono qui. Dopo questa veloce ondata di caldo fuori stagione, potremmo imbatterci in un’ondata di freddo tardivo proprio tra il 24 e il 27 marzo. Questa ondata di freddo proveniente dal Nord Europa potrebbe raggiungere l’Italia regalando un crollo delle temperature anche di oltre 10 o addirittura 15 °C, potrebbe anche regalare nevicate a quote piuttosto basse. La traiettoria di questa ondata di freddo non è ancora del tutto chiara, pertanto sarà necessario attendere qualche altro giorno per capire quali saranno le regioni più colpite dal maltempo e dal freddo.

Pronto ritorno del caldo?

Ma attenzione, perché ci sono altre novità: dopo questa veloce ondata di freddo, pare proprio che nel finale di marzo e in praticamente nel giorno di Pasqua, potremmo ritrovarci a che fare nuovamente con l’anticiclone subtropicale che potrebbe riportare verso l’alto le temperature, dando vita a un vero e proprio altalena delle temperature nell’arco di appena una settimana.